【詳細】

ブラックバイマウジー

square toe barret shoes

スクエアトゥバレットシューズ

デザイン・スタイリング

かかとを踏んでも履けるスリッポンタイプのシューズです。

素足で合わせるのはもちろん、カラーソックスと合わせたスタイリングのポイントになるような履き方もおすすめ。

スクエアトゥなので、スタイリングもより楽しめる1足です。

デニムとの相性がとても良く、シンプルながらも存在感ありシューズです。

リサイクルレザーを使用しています。

素材

BLACK BY MOUSSY square toe barret shoes

素材の特性上時間の経過とともに劣化が生じます。

火のそば等の高温の状況で軟化や硬化、変形、変色が生じる場合があります。

摩擦により色落ちする事がありますのでご注意下さい。

汚れは硬く絞った布等で軽く拭いてお手入れし下さい。

革用クリーム等は必要ありませんので、濡れた際は乾いたタオルで軽く叩き水分を拭取り、風通しの良い日陰で風乾して下さい。

カラー ライトブラウン

サイズ 37

23.5〜24.0cm相当

定価 25,300円

カラー···ブラウン

つま先···スクエアトゥ

柄・デザイン···無地

【状態】

新品、屋内試着のみです。

#あずき洋服シリーズ

お洋服関連は上記ハッシュタグを付けておりますので是非クリックしてご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ブラックバイマウジー 商品の状態 新品、未使用

