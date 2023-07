長谷川慎 クッション MIX IT UP

即購入〇、値下げ×

【プロフィール必読】

数回持ち出しておりますが、中のクッションには汚れなどは御座いません。

発送の際は新しい袋に入れ替えての発送になります。

少しでも気になる方は御遠慮ください。

THE RAMPAGE 長谷川慎 MIX IT UP MIU ミクシラ クッション

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

