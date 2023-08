笠原真寿美さんデザインのブルーサファイアとダイヤモンドのペンダントトップとチェーン&ブレスレット

オーバル形のチェーンと

ペントップのクロスのカーブがベストマッチ♡

また、明るい透明感のあるブルーサファイアをすり合わせて☆の形にミステリーセッティングしてあるのがポイント

チェーンにトップを付けますと、

Yタイプのネックレスになるのも素敵です♡

チェーンとブレスレットとして

チェーン+ブレスレットでロングチェーンとしてもお楽しみ頂けます。

他の物も出品中

#y_みこずショップ

3点共にQVC修理保証書付きで、

全て本物ですのでご安心下さい。

☆ペンダントトップ

地金Pt900(刻印あり)

石 ブルーサファイア 約0.25ct

ダイヤモンド約0.14ctup

総重量 約4.4㌘

☆PT オーバルスタイル ホローチェーンネックレス 約49.5cm

地金 Pt850 (刻印あり)

重量約3.6㌘

☆PT オーバルスタイル ホローチェーンブレスレット 約19cm

地金 PT850(刻印あり)

重量 約1.5㌘

付属品 QVC修理保証書(期限切れ)

数回着用しています

目立つ傷はありませんが、使用によるスレ傷はあります。

ご理解頂ける方のみにお願い致します。

ケースはありません

プチプチでの包装

ネコポスで発送

追加料金で宅急便コンパクトに変更可能

#y_みこずジュエリー

アクセサリー出品中

ネックレス

ペンダントネックレス

ネックレス本

ペンダントトップ

オーバルスタイルチェーン

ロングネックレス

ブレスレット

ブルー

アイスブルー

クロスペンダント

クロス

ミステリーセッティング

インビシブルセッティング

マスミカサハラ

かさはらますみ

ダイヤモンド

ブルーサファイヤ

サファイア

プラチナ

大ぶりネックレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

