⚠︎とても人気なアイテムのため、コメントの途中でも

即購入してくださる方を優先させていただきます。

⚠︎お値下げは考えておりませんご了承下さいませ。

Polo RalphLauren ( ポロラルフローレン )の

半袖ケーブルコットン半袖ニットです。

芸能人や韓国のアイドル、インスタグラマーさんが

着用されていて話題のラルフローレンの半袖ニット♡

ロゴエンブレム刺繍がついているおしゃれなタイプは

まず回っていないレアアイテムです!!

綿100%のコットンニットでとても着心地が良いです!

冷房で体が冷えやすい方にも!(自分がそうです)

オールシーズンおすすめのアイテムです♪

同じ素材の長袖のニットも人気で

たくさん出回っておりますが、

半袖のタイプはなかなか流通しておりません。

お色はこれからの春にぴったりで合わせやすい

ホワイト×ブラック♡

胸元のロゴパッチと袖と襟元のブラックが

とってもおしゃれです♪

スタイルがよく見えて高見えする素材なので

持っていて損のない質の良い一着です。

シルエットがとても綺麗なので

男性受けも女性受けも良いかと思います。

いやらしさはなく清楚なデザインなのも素敵です。

これからの季節はカーディガンや

長袖シャツ、ジャケットと相性抜群♡

一緒に着られるラルフアイテムも出品中です!

サイズはレディースMサイズ!

普段Mサイズを着る自分で

ゆるっと着られました。

8.9.10枚目の画像は似たアイテムのイメージです♪

コーディネートの参考にしてください。

ラルフの半袖ニットは

古着屋さんでも高値で販売されているレアアイテムなので、即購入の方優先の早い者勝ちです^_^

あくまで自宅保管の中古品ですので

神経質な方はご遠慮下さいませ。

プロフィール御一読の上ご購入ください。

他にもラルフローレンの半袖ニットや、

ワンピース、ポロベアアイテムなども出品しています♪

複数のご購入でしたらおまとめ割も可能ですので

ぜひご覧ください^_^

ナイキ

acne

アクネ

アーペーセー

ノースフェイス

ビームス

トゥモローランド

イエナ

メゾンキツネ

バーバリー

ラコステ

ロゴ

などお好きな方にも♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

