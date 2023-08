◯2023SS すぐに完売した人気商品です。

◯2023SS すぐに完売した人気商品です。◯予約し、やっと届いた商品ですが背中の手術をし、傷が残って着れなくなってしまったため出品します 試着もしていませんオンラインストアスクショの通り正規品ですすでにかなり値下げましたのでこれ以上は値下げしませんSNIDEL スナイデルボリュームギャザーフリルオフショルブラウス※公式オンライン購入。■カラー:DGRY ダークグレー■サイズ:F着丈: 28.5cm,バスト: 102cm,袖丈: 29cmウエスト: 68.5cm,上端: 68.5cm裾幅:チュール/93.5cmオーガンジー/98.5cm■素材:表地:ポリエステル100%/裏地:【IVR/MNT】ポリエステル100%【DGRY】ポリエステル80%、綿20%◯ViVi 2023年7月号 P71 掲載ar 2023年5月号 P29 掲載ViVi 2023年4月号 P61 掲載CanCam 2023年4月号 P64 掲載sweet 2023年2月号 P80 掲載【こだわりのデイテールでとことん女性らしく仕上げたオフショルブラウス】【Design/Styling】シアーな素材感と大胆な肌見せで、女性らしさを引き立てるオフショルブラウス。華やかなフリルやプリーツをたっぷりと施し、フェミニンな要素をふんだんに詰め込みました。胸下から裾にかけてはフレアラインにすることで、気になる体型をさり気なくカバー。パンツともスカートとも合わせやすく、幅広いコーディネートを楽しめます。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏

