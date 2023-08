喜ばれる誕生日プレゼント 【新品_未使用】メレル メンズ ジャングルモックEXP. J0035C_8.5 スニーカー

いらっしゃいませ、JunStoreへようこそ<(_ _)>

興味を持っていただきありがとうございます。

こちらは、「ジャングルモックシリーズ」が提唱し続けているコンセプト

『アフタースポーツシューズ』のアップデートモデルとなる一品です。

『足を開放・リラックスさせる』

『着脱の容易さ』を追求しているモデルになりますので

『アフタースポーツ』だけではなく、

普段履きとしても充分に出番が見込めますね(*^_^*)

ーーーーーーーーーー

〇「ジャングル モック」は1998年に発売して以来23年、世界累計1700万足を超える販売を誇り、MOC (モック)シューズのパイオニアとして今も尚多くのファンに愛され続けているメレルのブランドアイコンモデルです

〇これまで多くのアップデートモデルを展開、今回ジャングルモックが持つ唯一無二の履き心地をベースに、アッパーデザインを大刷新しモダンにアップデート

〇コードレースシステムを採用し劇的な変貌を遂げたジャングルモック次世代モデルです

〇アッパーにはピッグスキンスエードレザーと伸縮性のあるテキスタイルニットアッパーのコンビネーションアッパーを採用

〇甲部分に張り巡らされたコードと踵部のトグルクロージャーシステムが連動し簡単にフィット感を調整できる

〇リサイクルポリエステルやリサイクルラバーを一部に採用するなどサステナブルな面もアップデート

・カラー:コヨーテ(Coyote)

・サイズ:US8.5_26.5cm

・重量目安:約390g (27.0cm/片足)

#メンズ設計

ーーーーーーーーーー

『JunStore』の、そのほかの商品はこちらからもどうぞ⇩

#スポーツ・アウトドア_シューズ

▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼

※サイズ・カラー違いは、

『出品者』⇒プロフィール欄の『出品した商品』

の一覧から見て頂いた方が確実です!!

▲△▲△▲△▲△▲△

メルカリ便でお届けしますので、

個人情報保護の観点や万が一の配送トラブルの際にもメルカリサポートを受けることができ、安心してお取り引きが出来ます。

(状況によって、『らくらく』と『ゆうゆう』が変更になる場合がございます。)

【お願い】

その他お伝えしたい事項などにつきましてはプロフィール欄に記載いたしますので、ご一読・ご確認頂きますようお願い致します。<(_ _)>

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド メレル 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド メレル 商品の状態 新品、未使用

