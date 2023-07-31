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喜ばれる誕生日プレゼント 【新品_未使用】メレル メンズ ジャングルモックEXP. J0035C_8.5 スニーカー

商品の説明

いらっしゃいませ、JunStoreへようこそ＜(_ _)＞
Nike Air Jordan XXXV Jayson Tatum Women
興味を持っていただきありがとうございます。
VANS　オーセンティック 44DX　 アナハイムファクトリー

Nike Air Jordan 1 Low SE New Emerald26.5
こちらは、「ジャングルモックシリーズ」が提唱し続けているコンセプト
【新品】Concepts × Nike Air Max 1 Mellow 26
『アフタースポーツシューズ』のアップデートモデルとなる一品です。
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Supreme®/ Vans® Dollar Era 新品
『足を開放・リラックスさせる』
ナイキ エアジョーダン1 ロー 赤白黒 553558-612 28.0
『着脱の容易さ』を追求しているモデルになりますので
TravisScott NikeAir Jordan6 BritishKhaki
『アフタースポーツ』だけではなく、
NIKE Dunk Low LX Black suede 28cm 新品未使用
普段履きとしても充分に出番が見込めますね(*^_^*)
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〇「ジャングル モック」は1998年に発売して以来23年、世界累計1700万足を超える販売を誇り、MOC (モック)シューズのパイオニアとして今も尚多くのファンに愛され続けているメレルのブランドアイコンモデルです
ナイキ　エアズームフライト95
〇これまで多くのアップデートモデルを展開、今回ジャングルモックが持つ唯一無二の履き心地をベースに、アッパーデザインを大刷新しモダンにアップデート
ナイキ コービー5 プロトロ カオス　ユーズド　US12 / 30cm
〇コードレースシステムを採用し劇的な変貌を遂げたジャングルモック次世代モデルです
Nike Air Jordan 4 "Taupe Haze" 30cm
〇アッパーにはピッグスキンスエードレザーと伸縮性のあるテキスタイルニットアッパーのコンビネーションアッパーを採用
【限定商品】NIKEエアジョーダン1 tokyo96
〇甲部分に張り巡らされたコードと踵部のトグルクロージャーシステムが連動し簡単にフィット感を調整できる
今だけ値下げ・限定商品】Jordan 1 Golf Crocodile
〇リサイクルポリエステルやリサイクルラバーを一部に採用するなどサステナブルな面もアップデート
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CONVERSE CHUCK 70 PLUS HI 新品 27.5cm
・カラー：コヨーテ（Coyote）
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・サイズ：US8.5_26.5cm
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・重量目安：約390g (27.0cm/片足)
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#メンズ設計
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※サイズ・カラー違いは、
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『出品者』⇒プロフィール欄の『出品した商品』
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個人情報保護の観点や万が一の配送トラブルの際にもメルカリサポートを受けることができ、安心してお取り引きが出来ます。
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(状況によって、『らくらく』と『ゆうゆう』が変更になる場合がございます。)
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その他お伝えしたい事項などにつきましてはプロフィール欄に記載いたしますので、ご一読・ご確認頂きますようお願い致します。＜(_ _)＞

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商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドメレル
商品の状態新品、未使用

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NIKE モアアップテンポ　29サイズ

アシックス　安全靴　限定　ウィンジョブ　CP306 BOA MAGMA 27cm

NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG CO.JP 26.5cm
いらっしゃいませ、JunStoreへようこそ＜(_ _)＞興味を持っていただきありがとうございます。こちらは、「ジャングルモックシリーズ」が提唱し続けているコンセプト『アフタースポーツシューズ』のアップデートモデルとなる一品です。『足を開放・リラックスさせる』『着脱の容易さ』を追求しているモデルになりますので『アフタースポーツ』だけではなく、普段履きとしても充分に出番が見込めますね(*^_^*)ーーーーーーーーーー〇「ジャングル モック」は1998年に発売して以来23年、世界累計1700万足を超える販売を誇り、MOC (モック)シューズのパイオニアとして今も尚多くのファンに愛され続けているメレルのブランドアイコンモデルです〇これまで多くのアップデートモデルを展開、今回ジャングルモックが持つ唯一無二の履き心地をベースに、アッパーデザインを大刷新しモダンにアップデート〇コードレースシステムを採用し劇的な変貌を遂げたジャングルモック次世代モデルです〇アッパーにはピッグスキンスエードレザーと伸縮性のあるテキスタイルニットアッパーのコンビネーションアッパーを採用〇甲部分に張り巡らされたコードと踵部のトグルクロージャーシステムが連動し簡単にフィット感を調整できる〇リサイクルポリエステルやリサイクルラバーを一部に採用するなどサステナブルな面もアップデート・カラー：コヨーテ（Coyote）・サイズ：US8.5_26.5cm・重量目安：約390g (27.0cm/片足)#メンズ設計ーーーーーーーーーー『JunStore』の、そのほかの商品はこちらからもどうぞ⇩#スポーツ・アウトドア_シューズ▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼※サイズ・カラー違いは、『出品者』⇒プロフィール欄の『出品した商品』の一覧から見て頂いた方が確実です！！▲△▲△▲△▲△▲△メルカリ便でお届けしますので、個人情報保護の観点や万が一の配送トラブルの際にもメルカリサポートを受けることができ、安心してお取り引きが出来ます。(状況によって、『らくらく』と『ゆうゆう』が変更になる場合がございます。)【お願い】その他お伝えしたい事項などにつきましてはプロフィール欄に記載いたしますので、ご一読・ご確認頂きますようお願い致します。＜(_ _)＞

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商品のサイズ26.5cm
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商品の状態新品、未使用

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喜ばれる誕生日プレゼント 【新品_未使用】メレル メンズ ジャングルモックEXP. J0035C_8.5 スニーカー

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be1aafd

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be1aafd
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