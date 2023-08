ヨーロッパのフランス、イギリスvintage を扱うantique shopで購入致しました。

使用回数も少なくコンディションも良好な

存在感と品がある1点ものです。

ヴィンテージアイテムにつき、擦れが剥がれがやや見受けられますので状態を写真にてご

確認下さいませ。

ヴィンテージアクセサリー

ヴィンテージジュエリー

コスチュームジュエリー

AVON

Coro

Hattie Carnegie

Napier

Regancy

Kenneth Jay Lane

Kramer

Miriam Haskell

Trifari

NINA RICCI

Krementz

Robert

Marcel Boucher

Sarah Coventry

Marvella

Monet

Weiss

フランスアンティーク

フランスヴィンテージ

蚤の市

お好きな方にもおすすめです。

当方未使用です。

50's 60's 70's 古着 ヴィンテージ vintage ビンテージ used lochie ロキエ curios the virgin mary バージンメリー boudoir kitty ヘイトアンドアシュバリー barrackroom バラックルーム jantiques ジャンティーク TORO DEPT itimi バースデス birthdeath ジャンヌバレ marimero ravirlevant ラヴィールルヴァン uncinq hooked vintage MALION vintage マリオンヴィンテージ フランス ヨーロッパ アメリカ 中目黒 高円寺 下北沢 edit.for lulu editforlulu エディットフォールル charles chaton siiilon シーロン simone rocha シモーネロシャ shrimps litmus cecilie bahnsen セシリーバンセン jantiques 古着 used ヨーロッパ 90s 80s レトロ antique KENZO mother old 蚤の市 ジャンティーク 装苑 パスザバトン MONET4℃ ヴァンドーム青山 ete アンティークジュエリー コスチューム インディアンジュエリー などがお好きな方にも。

商品の情報 ブランド ロキエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ロキエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

