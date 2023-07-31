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腕時計 ステンレススティール 自動巻ムーブメント ルミエールホワイト文字盤 レザーストラップ（ヴォー・スウィフト） カラー：エトゥープ ロングサイズ インターチェンジャブル スイス製
ROLEX DATEJUST レディース 文字盤/ムーブメント付
新品仕上 新品電池 グッチ スクエア シルバー 1900L 腕時計 バングル
サイズ：GM、37 mm ケースの高さ（ばね棒からばね棒まで）：37 mm ケースの幅：29 mm ケース：ステンレススティール 反射防止加工サファイアクリスタル ダイヤル：ルミエールホワイト文字盤、アワーサークル：型押し転写 ムーブメント：自動巻、パワーリザーブ：42時間、スイス製 機能：時、分、秒、6時位置に日付表示 3気圧の日常生活防水。レザーブレスレットは水分や湿度に弱い性質がありますので、水分にさらされる恐れのある状況では着用をお控えください。 ブレスレット：シンプルトゥール・レザーストラップ（ヴォー・スウィフト、カラー：エトゥープ、ロングサイズ、ステンレススティール製ピンバックル） このブレスレットに使用されているレザーは天然素材のため、一点一点が異なります。特にアリゲーター（斑のサイズ）やカーフ（きめ）、色合いには個体差があります。
COACH コーチ 腕時計 ゴールド レディース
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2022年9月買った。
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エルメス
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未使用に近い
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《ケープコッド》 エルメス腕時計 オートマティック mm 37 GM
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人気のファッションブランド！ 《ケープコッド》 エルメス腕時計 オートマティック mm 37 GM 腕時計(アナログ)
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