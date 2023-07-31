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人気のファッションブランド！ 《ケープコッド》 エルメス腕時計 オートマティック mm 37 GM 腕時計(アナログ)

商品の説明

腕時計 ステンレススティール 自動巻ムーブメント ルミエールホワイト文字盤 レザーストラップ（ヴォー・スウィフト） カラー：エトゥープ ロングサイズ インターチェンジャブル  スイス製
ROLEX DATEJUST レディース　文字盤/ムーブメント付

新品仕上 新品電池 グッチ スクエア シルバー 1900L 腕時計 バングル
サイズ：GM、37 mm  ケースの高さ（ばね棒からばね棒まで）：37 mm  ケースの幅：29 mm  ケース：ステンレススティール  反射防止加工サファイアクリスタル  ダイヤル：ルミエールホワイト文字盤、アワーサークル：型押し転写  ムーブメント：自動巻、パワーリザーブ：42時間、スイス製  機能：時、分、秒、6時位置に日付表示  3気圧の日常生活防水。レザーブレスレットは水分や湿度に弱い性質がありますので、水分にさらされる恐れのある状況では着用をお控えください。  ブレスレット：シンプルトゥール・レザーストラップ（ヴォー・スウィフト、カラー：エトゥープ、ロングサイズ、ステンレススティール製ピンバックル）  このブレスレットに使用されているレザーは天然素材のため、一点一点が異なります。特にアリゲーター（斑のサイズ）やカーフ（きめ）、色合いには個体差があります。
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2022年9月買った。

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商品の情報

ブランドエルメス
商品の状態未使用に近い

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ブランドエルメス
商品の状態未使用に近い

人気のファッションブランド！ 《ケープコッド》 エルメス腕時計 オートマティック mm 37 GM 腕時計(アナログ)

3分钟前

人気のファッションブランド！ 《ケープコッド》 エルメス腕時計 オートマティック mm 37 GM 腕時計(アナログ)

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