ご覧いただきありがとうございます。

超人気Burny バーニー エレキギター レスポール ピンク を出品致します!

市場に出てもすぐに売り切れてしまう、激レアで人気のカラーモデルとなります。

【詳細】

全体的に目立つ傷汚れはなく美品です。

ガリなどもなく、ツマミもすべて動作確認済みとなります。

バックにも傷がなくめちゃくちゃキレイです(^^)

ネックはめちゃくちゃストレートで弦高もギリギリセッティングでめちゃくちゃ弾きやすいです!

ライトでの撮影のため派手目のピンクに見えるかもしれませんが、実物はより落ち着いた薄ピンク色となります。

ブリッジのみ新品に変更!

純正ではありませんが問題なく使用できます!

ストラップピンは純正に戻します!

ソフトケースありません。

プチプチで厳重に包み発送させていただきます。

あくまでも素人保管の中古品ですので完全な状態を希望される方はお控えください。

申し訳ありませんが大幅な値引きはご遠慮ください。

ペット無し、禁煙家。

どうぞよろしくお願いいたします。

タイプ···レスポールタイプ

ボディタイプ···ソリッド

シリーズ···Les Paul

カラー···ピンク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

