最新人気 m.a+ コットンカシミヤ タートルネック Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

m.a+ コットンカシミヤ タートルネック

m.a+のコットンカシミヤのタートルネック(21AW)です。

型番は、T211DNで素材はJCKM(コットン95%、カシミヤ5%)です。数年前から人気の裏毛ありのミディアムジャージ素材で、カシミヤが5%だけ入るだけで結構暖かいです。サイズは48ですが、S-Mの間くらいだと思います。

結局他のものを着ているので、譲ります。

お探しの方がいらっしゃいましたら是非ご検討下さい。

・定価:77,000円

・サイズ: 48

・着丈:66cm、身幅49cm

・状態: 9/10 美品

(素人寸法なのであくまでご参考にしてください)

Boris Bidjan Saberi / m.a+ / Taichi Murakami / Backlash / Carpe Diem / A1923 / Guidi / layer-0 / label under construction / Roar / STRUM / Acne Studios / m.a+ / 10sei0otto / Poeme Bohemian / Saint Laurent / Attachment / Kazuyuki Kumagai / Klasica / ware / roen / lounge lizard / factotum / roarguns / AKM / junhashimoto / wjk / C DIEM / Klasica / beams / GEOFFREY B.SMALL

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

ネック···タートルネック

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエークロス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

m.a+ コットンカシミヤ タートルネックm.a+のコットンカシミヤのタートルネック(21AW)です。型番は、T211DNで素材はJCKM(コットン95%、カシミヤ5%)です。数年前から人気の裏毛ありのミディアムジャージ素材で、カシミヤが5%だけ入るだけで結構暖かいです。サイズは48ですが、S-Mの間くらいだと思います。結局他のものを着ているので、譲ります。お探しの方がいらっしゃいましたら是非ご検討下さい。・定価:77,000円・サイズ: 48・着丈:66cm、身幅49cm・状態: 9/10 美品 (素人寸法なのであくまでご参考にしてください)カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地ネック···タートルネック季節感···春、秋、冬

