最新人気 m.a+ コットンカシミヤ タートルネック Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

m.a+ コットンカシミヤ タートルネック
ロロピアーナ コットン/カシミヤニット
訳アリ Supreme Tシャツ3枚 ロンT1枚 4点セット
m.a+のコットンカシミヤのタートルネック(21AW)です。
三代目J SOUL BROTHERS Tシャツ
型番は、T211DNで素材はJCKM(コットン95%、カシミヤ5%)です。数年前から人気の裏毛ありのミディアムジャージ素材で、カシミヤが5%だけ入るだけで結構暖かいです。サイズは48ですが、S-Mの間くらいだと思います。
リーボック NHL SHARKES ホッケーシャツ ゲームシャツ ユニフォーム
WTAPS 2023SS URBAN TRANSITION LS ブラック
結局他のものを着ているので、譲ります。
wtaps IAN LS ダブルタップス ラグラン 04 XL
お探しの方がいらっしゃいましたら是非ご検討下さい。
WESTRIDEウエストライド ロングTシャツ L
【雰囲気抜群】2PAC ボロ ダメージ ビッグサイズロンT フェードブラック
・定価:77,000円
SEESEE x URBS BASIC LONG-SLEEVE T-SHIRTS
・サイズ: 48
西島隆弘 Nissy 着用
・着丈:66cm、身幅49cm
STUSSY 25周年 ラグラン
・状態: 9/10 美品
PEACEMINUSONE G-Dragon ロングスリーブ M
(素人寸法なのであくまでご参考にしてください)
ポロベア 長袖 新品・未使用品
【最終値下げ】DAIRIKU Pajamas Shirt パジャマ シャツ
Boris Bidjan Saberi / m.a+ / Taichi Murakami / Backlash / Carpe Diem / A1923 / Guidi / layer-0 / label under construction / Roar / STRUM / Acne Studios / m.a+ / 10sei0otto / Poeme Bohemian / Saint Laurent / Attachment / Kazuyuki Kumagai / Klasica / ware / roen / lounge lizard / factotum / roarguns / AKM / junhashimoto / wjk / C DIEM / Klasica / beams / GEOFFREY B.SMALL
激レア 陰陽 メタリカ Metallica 90年代ヴィンテージ ロンT
【新品】carne bollente ロング Tシャツ ホワイト L
カラー···ブラック
【新品】SAPEur 袖ロゴ ロンT
袖丈···長袖
【希少デザイン】FR2 エフアールツー ラビット アリス スモーキングキルズ
柄・デザイン···無地
ennoy professional バイカラー ロンT
ネック···タートルネック
ヒステリックグラマー TAKE IT EASY Tシャツ ロンT 白XL
季節感···春、秋、冬
toritori.2918様専用オフホワイトロンT
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エムエークロス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
VETEMENTS◆LOGO LABEL LONGSLEEVE/長袖Tシャツ
【入手困難】supreme☆ロンT M スモールボックスロゴ
【値下げ】F-LAGSTUF-F エヴァ ロンT 綾波レイ【シンエヴァ】
LAST ORGY 2 L/S T-SHIRT ピンク L
m.a+ コットンカシミヤ タートルネックm.a+のコットンカシミヤのタートルネック(21AW)です。型番は、T211DNで素材はJCKM(コットン95%、カシミヤ5%)です。数年前から人気の裏毛ありのミディアムジャージ素材で、カシミヤが5%だけ入るだけで結構暖かいです。サイズは48ですが、S-Mの間くらいだと思います。結局他のものを着ているので、譲ります。お探しの方がいらっしゃいましたら是非ご検討下さい。・定価:77,000円・サイズ: 48・着丈:66cm、身幅49cm・状態: 9/10 美品 (素人寸法なのであくまでご参考にしてください)Boris Bidjan Saberi / m.a+ / Taichi Murakami / Backlash / Carpe Diem / A1923 / Guidi / layer-0 / label under construction / Roar / STRUM / Acne Studios / m.a+ / 10sei0otto / Poeme Bohemian / Saint Laurent / Attachment / Kazuyuki Kumagai / Klasica / ware / roen / lounge lizard / factotum / roarguns / AKM / junhashimoto / wjk / C DIEM / Klasica / beams / GEOFFREY B.SMALLカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地ネック···タートルネック季節感···春、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エムエークロス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし