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【数量限定】 HUMIS ヒューミス　デッキジャケット ミリタリージャケット

商品の説明

HUMIS ヒューミスのデッキジャケットです。
US古着◆アメリカ軍ミリタリーフィールドジャケットM65 メンズXL
かなりレアだと思います。
キャプテンズヘルム CAPTAIN'S 60/40 JACKET Tiger

日本軍　昭五式　レプリカ
サイズ表記はM
ワコマリアミリタリーコラボジャケット初期名作
実寸は素人採寸で
極美品ROTHCOロスコフィールドジャケットM-65 ビンテージモデル
着丈約65センチ、
DAIWA PIER39 CANADIAN FATIGUE JACKET22ss
身幅約51センチ程度です。
50s J.C.Higgins SEARS ROEBUCK ハンティング

ANATOMICA USN FLIGHT JKT VINTAGE POPLIN
中古のため着用相応のシワ、コスレ、薄汚れ等は承知ください。画像確認し納得の上入札ください。
AURALEE WASHED FINX CAMOFLAGE BLOUSON

BenSherman(UK)コットンミリタリージャケット
フード···フードなし
ヴィンテージ hbt ヘリンボーン ジャケット vintage ミリタリー
季節感···春、秋、冬
50s ベルギー軍 ジグソーカモ パラシュートジャケットM663
素材···コットン
Abercrombie & Fitch ジャケット　M
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

Barbour　バブアー　ボンバージャケット　キルティング

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態目立った傷や汚れなし

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minonさん専用　hyke フィールドジャケット　美品
HUMIS ヒューミスのデッキジャケットです。かなりレアだと思います。サイズ表記はM実寸は素人採寸で着丈約65センチ、身幅約51センチ程度です。中古のため着用相応のシワ、コスレ、薄汚れ等は承知ください。画像確認し納得の上入札ください。フード···フードなし季節感···春、秋、冬素材···コットン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態目立った傷や汚れなし

【数量限定】 HUMIS ヒューミス　デッキジャケット ミリタリージャケット

45分钟前

【数量限定】 HUMIS ヒューミス　デッキジャケット ミリタリージャケット

¥11,200 ¥9,520

(税込) 送料込み
8
8
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出品者

caf0f

 1823

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コメント (8)

caf0f
【数量限定】 HUMIS ヒューミス　デッキジャケット ミリタリージャケット 【数量限定】 HUMIS ヒューミス　デッキジャケット ミリタリージャケット

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