【数量限定】 HUMIS ヒューミス　デッキジャケット ミリタリージャケット

HUMIS ヒューミスのデッキジャケットです。

US古着◆アメリカ軍ミリタリーフィールドジャケットM65 メンズXL

かなりレアだと思います。

キャプテンズヘルム CAPTAIN'S 60/40 JACKET Tiger



日本軍 昭五式 レプリカ

サイズ表記はM

ワコマリアミリタリーコラボジャケット初期名作

実寸は素人採寸で

極美品ROTHCOロスコフィールドジャケットM-65 ビンテージモデル

着丈約65センチ、

DAIWA PIER39 CANADIAN FATIGUE JACKET22ss

身幅約51センチ程度です。

50s J.C.Higgins SEARS ROEBUCK ハンティング



ANATOMICA USN FLIGHT JKT VINTAGE POPLIN

中古のため着用相応のシワ、コスレ、薄汚れ等は承知ください。画像確認し納得の上入札ください。

AURALEE WASHED FINX CAMOFLAGE BLOUSON



BenSherman(UK)コットンミリタリージャケット

フード···フードなし

ヴィンテージ hbt ヘリンボーン ジャケット vintage ミリタリー

季節感···春、秋、冬

50s ベルギー軍 ジグソーカモ パラシュートジャケットM663

素材···コットン

Abercrombie & Fitch ジャケット M

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HUMIS ヒューミスのデッキジャケットです。かなりレアだと思います。サイズ表記はM実寸は素人採寸で着丈約65センチ、身幅約51センチ程度です。中古のため着用相応のシワ、コスレ、薄汚れ等は承知ください。画像確認し納得の上入札ください。フード···フードなし季節感···春、秋、冬素材···コットン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Barbour バブアー ボンバージャケット キルティングアメリカ軍《US古着》米軍 ミリタリー キルティングライナー メンズ2XLAKM ストレッチ ミリタリーシャツ サイズSminonさん専用 hyke フィールドジャケット 美品