【数量限定】 HUMIS ヒューミス　デッキジャケット ミリタリージャケット

HUMIS ヒューミスのデッキジャケットです。
US古着◆アメリカ軍ミリタリーフィールドジャケットM65 メンズXL
かなりレアだと思います。
キャプテンズヘルム CAPTAIN'S 60/40 JACKET Tiger
日本軍 昭五式 レプリカ
サイズ表記はM
ワコマリアミリタリーコラボジャケット初期名作
実寸は素人採寸で
極美品ROTHCOロスコフィールドジャケットM-65 ビンテージモデル
着丈約65センチ、
DAIWA PIER39 CANADIAN FATIGUE JACKET22ss
身幅約51センチ程度です。
50s J.C.Higgins SEARS ROEBUCK ハンティング
ANATOMICA USN FLIGHT JKT VINTAGE POPLIN
中古のため着用相応のシワ、コスレ、薄汚れ等は承知ください。画像確認し納得の上入札ください。
AURALEE WASHED FINX CAMOFLAGE BLOUSON
BenSherman(UK)コットンミリタリージャケット
フード···フードなし
ヴィンテージ hbt ヘリンボーン ジャケット vintage ミリタリー
季節感···春、秋、冬
50s ベルギー軍 ジグソーカモ パラシュートジャケットM663
素材···コットン
Abercrombie & Fitch ジャケット M
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
Barbour バブアー ボンバージャケット キルティング
アメリカ軍《US古着》米軍 ミリタリー キルティングライナー メンズ2XL
AKM ストレッチ ミリタリーシャツ サイズS
minonさん専用 hyke フィールドジャケット 美品
HUMIS ヒューミスのデッキジャケットです。かなりレアだと思います。サイズ表記はM実寸は素人採寸で着丈約65センチ、身幅約51センチ程度です。中古のため着用相応のシワ、コスレ、薄汚れ等は承知ください。画像確認し納得の上入札ください。フード···フードなし季節感···春、秋、冬素材···コットン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）