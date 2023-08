〇花柄 ドレス 半袖 パフスリーブ ロングワンピース マキシ丈 花柄 フラワーモチーフ 総柄

Her lip to Always A Lady Dress Mサイズ



kastaneオケージョンドレスBell sleeve color dress

〇

美品✿ダイアグラム チュールフラワー刺繍ワンピース×ガウン インナー付 36

〇裏地なし

専用です☆ミナペルホネン ランドリー ワンピース 36

透け感なし

her lip to パーリップトゥ ワンピース



テッドベイカー 花柄シフォン ロングワンピース ブラック

✿ブランド:Laura Ashley(ローラア シュレイ)

イェンス プリーツワンピース ピンク ロング ノーカラー 長袖 美シルエット



未使用 O'NEIL OF DUBLIN チェック リネン ティアードワンピース

✿状態:目立つキズや汚れなし

ビンテージ 70s 羽織 水玉 ドット ダルメシアン ワンピース ドレス 美品

出品しているお品はどれも、首周り、脇シミの変色など目立つ大きな汚れはほぼ無いと言える状態の綺麗なものですが、検品をしていてもUSED品のため、小さなキズ、汚れ、ひきつれなど見落としがある場合もございますので、ご了承くださいませ。

a. エードット シャツワンピース



Plage rustic flower gather dress ワンピース36

✿カラー:ピンク ネイビー(紺色) ベージュ 花柄

極美品 ミナペルホネン Flower cake フラワー刺繍 フレアワンピース



PAGEBOY ページボーイ アソートデニムジャンスカ ブラック

✿サイズ:7AR(Sサイズ相当)

新品未使用タグ付き ローラアシュレイ ノースリーブワンピース 花柄 Aライン

平置き(約)

【美品】CELFORD 総レースワンピース ブラック ベルト 36 半袖

総丈: 122cm(肩から計測)

【ロンハーマン】サラマリカ 刺繍 ロングワンピース ベージュ×ピンク

肩幅: 38cm

Laura Ashley ローラアシュレイ ヴィンテージ ロングワンピース 11

身幅: 44cm

プリーツドッキングワンピース

袖丈: 26cm

Backopen Pencil Dress

ウエスト: 33cm

美品 イノセントワールド 乙女のすみれワンピース



新品!未使用!Alarisアラリス リネンノースリーブワンピース ブラック

✿素材

アリスオリビア 刺繍ワンピース

綿(コットン)100%

★定価3,9万★Theory Luxy★セオリー★ロングワンピース★カーキ★36



アンタイトル ストライプシャツワンピース



エルプラネット美シルエット幾何学模様Vネックノースリーブワンピース40サイズL

✿日本製

Sybilla シビラ 刺繍 エンブロイダリー 総柄 ロングワンピース ●新品●



ピンクハウス 美品 ダブリエ エプロン フレアースカート スカート かわいい



Apuweiser-riche デザイン切り替えジャンスカ



【レア新品】ラルフローレン 綿麻ニットワンピース ヴィンテージ

✿購入元

マットサテンAラインワンピース

ブランドリユース店

Spick & Span リネンキャミワンピース

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

ヴァレンティノ ワンピース リボン スリット オレンジ系 大きいサイズ 42

ストア商品

専用期間限定出品sacaiコットンポプリン半袖ワンピース2

鑑定済商品です。

Greed International フラワー ドレス ワンピース



ルフィル コットン 100% ウエストマーク スウェット ロング ワンピース

✿ ANAYI(アナイ)TOCCA(トッカ) M'S GRACY(エムズグレイシー) BURBERRY(バーバリー)など出品してます✿

watercolor floral tiered dress



theory Iuxe CRUNCH ワンピース

ワンピースやバッグなど、他の商品はこちらから↓↓↓

LAURA ASHLEY 美シルエット 胸元ドレープ マキシ丈 ワンピース M

#✿nene’sroom✿

sale★US古着リメイクTシャツワンピース+付け襟✦ブラック/黒✦フリーサイズ



ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ キャミワンピース

⚠︎コンパクトに畳み、必要があれば圧縮して送ります。

クラネ STRAIGHT LINE VOLUME PUFF ONE PIECE

畳じわ等つくことがございますので、ご了承ください。

mieyamieya レディーフーディードレス



STRASBURGO/ストラスブルゴ サファリティアードドレス

⚠︎お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。

新品 LAISSE PASSÉ レース切り替えプリーツワンピース 5021



Alumu. flare gather button one-piece

⚠︎出品物は、商品説明に記載の物のみとなります。

新品タグ付き♡日本製 NARU FACTORY 花柄ブロード ワンピース

撮影に伴う付属品は対象外ですので、ご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローラアシュレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

〇花柄 ドレス 半袖 パフスリーブ ロングワンピース マキシ丈 花柄 フラワーモチーフ 総柄〇〇裏地なし 透け感なし✿ブランド:Laura Ashley(ローラア シュレイ)✿状態:目立つキズや汚れなし出品しているお品はどれも、首周り、脇シミの変色など目立つ大きな汚れはほぼ無いと言える状態の綺麗なものですが、検品をしていてもUSED品のため、小さなキズ、汚れ、ひきつれなど見落としがある場合もございますので、ご了承くださいませ。✿カラー:ピンク ネイビー(紺色) ベージュ 花柄✿サイズ:7AR(Sサイズ相当)平置き(約)総丈: 122cm(肩から計測)肩幅: 38cm身幅: 44cm袖丈: 26cmウエスト: 33cm✿素材綿(コットン)100%✿日本製✿購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)ストア商品鑑定済商品です。✿ ANAYI(アナイ)TOCCA(トッカ) M'S GRACY(エムズグレイシー) BURBERRY(バーバリー)など出品してます✿ワンピースやバッグなど、他の商品はこちらから↓↓↓#✿nene’sroom✿⚠︎コンパクトに畳み、必要があれば圧縮して送ります。畳じわ等つくことがございますので、ご了承ください。⚠︎お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。⚠︎出品物は、商品説明に記載の物のみとなります。撮影に伴う付属品は対象外ですので、ご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローラアシュレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

セルフォード ベルト Aライン プリーツ ロングワンピース 七分袖VERMEIL par iena オーナメントプリントワンピース BLUECLANE FLOW FLOWER JACQUARD ONE PIECE 2アニュアンスワンピース989 エイミー ドットワンピースナノユニバース Kaene × nano universe ミックスレースドレスSelf portrait ワンピースFRAY I.Dショールカラーラップ風ワンピースアナイ 38 ライトローンスタンドカラー ワンピースシビラ ラメ入りシアードレス