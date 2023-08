新年の贈り物 【makoto様専用】 FENDI ズッカ 半袖シャツ オールFFロゴ M Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

◼️アイテム

FENDI フェンディ ズッカ オールFFロゴ カットソー シャツ Tシャツ 半袖シャツ 正規品 メンズ レディース Mサイズ ホログラムシール

◼️商品説明

ブランド:FENDI(フェンディ)

商品名:Tシャツ FENDI

カラー:ブラウン

状態 :新品同様

(普段使いにはまだまだお使いいただけます )

◼️サイズ

【実寸】

・着丈 65cm

・袖丈 22cm

・肩幅 48cm

・身幅 45cm

◼️購入元:ブランド真贋鑑定済ショップ

◼️万が一コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

◼️配送1〜2日程度で発送致します。

※基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

◼️アイテムFENDI フェンディ ズッカ オールFFロゴ カットソー シャツ Tシャツ 半袖シャツ 正規品 メンズ レディース Mサイズ ホログラムシール◼️商品説明 ブランド:FENDI(フェンディ)商品名:Tシャツ FENDIカラー:ブラウン状態 :新品同様(普段使いにはまだまだお使いいただけます )◼️サイズ【実寸】・着丈 65cm・袖丈 22cm・肩幅 48cm・身幅 45cm◼️購入元:ブランド真贋鑑定済ショップ◼️万が一コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。◼️配送1〜2日程度で発送致します。※基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。 ※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。 ※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

