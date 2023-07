【新品未使用】

VASQUE SUNDOWNER GTX

バスク サンダウナー GTX

定価38280円

国内正規店購入 A&F

状態:新品未使用

サイズ:26cm

カラー:jet black ブラック

VASQUE バスク サンダウナー GTXは新たに1965年創業時のマウンテンブーツを忠実に再現するために革、ステッチに拘り、最新のテクノロジーを追加した新たなマウンテンブーツです。また、革は伝統の2.4mmレッドウィングレザーにGORE-TEXを搭載し、防水性、耐久性も高くなっています。ソールにはポリウレタンミッドソールとオリジナルラバートラクションソールで長い距離のでも十分なサポートと快適性を提供してくれます。バスクピレネーアウトソールは、滑りにくい尖ったラグパターンを採用しており、快適な歩行を約束してくれます。Sundowner=放浪者の名にこめられた魂を受け継いで、これからもサンダウナーブーツで世界中を放浪してみてはいかがでしょうか?

スペック

イタリア製造時の細めのラストで復刻

アメリカ国立公園レンジャーに採用実績のあるVasqueの代表モデル

US工場でなめしたRED Wing レザー使用

シンプルなクラシックデザイン

GORE-TEX® with Performance Comfort メンブレン

快適で安定性のあるPUミッドソール

素材

アッパー素材 : 2.4mm 防水フルグレインレザー 又は ラフアウトレザー

ラスト : Sundowner Classic

フットベッド : 成形ポリウレタン

ミッドソール : 成形ポリウレタン / TPU シャンク

アウトソール : Vasque Pyrenees

#VASQUE

#SUNDOWNER

#トレッキングシューズ

#アプローチシューズ

#バスク

#サンダウナー

#登山靴

#ブーツ

26cm VASQUE バスク サンダウナー GTX SUNDOWNER ブーツ

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド バスク 商品の状態 新品、未使用

