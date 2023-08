※即購入OKです

★フォロー割

このアカウントをフォローしたら

・~4999円 :200円引

・~9999円 :300円引

・10000円~:400円引

★おまとめ買い割引

フォロワー様で、2点以上のまとめ買いで500円引

★リピーター割引

フォロワー様で、リピーターの方は200円引

※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。

※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。

★古着Y_N の商品一覧はこちらから★

→ #古着Y_N

●商品名

古着男子や古着女子、ストリートにも大人気

ネブラスカ大学リンカーン校コーンハスカーズ カレッジロゴ刺繍ロゴビックシルエットゆるだぼアメリカUSA古着です!

●ポイント

ネブラスカ大学のアメリカン・フットボールチーム、コーンハスカーズCornhuskersのハーフジップナイロンジャケットです。

フロントとバックにコーンハスカーズの刺繍ロゴ、

左胸と左袖にスターターの刺繍ロゴ、

ジップにスターターのチャームロゴ、

裾にドローコード、

左裾に着脱しやすいジップ付、

内側は中綿で保温性もバッチリ。

身幅たっぷりで太めのアームホールはストリートにもバッチリハマります。

ナイキやステューシー、パラグラフなどストリートコーデ

90sスケーターファッションが好きな方にオススメです。

ビッグサイズ、ビッグシルエットが旬な今、男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。

当ショップの古着は全て一点限りです。古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにしてください。

●size

表記サイズ:XXL

肩幅:--cm

身幅:74cm

着丈:82cm

裄丈:96cm

●カラー

レッドブラック赤黒

●コンディション

右腕後ろにほつれがございます。

目立つ汚れやダメージはなくこれからも長くお使いいただけます。

●商品番号

589

古着 ノースフェイス ナイキ アディダス チャンピオン カーハート

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド スターター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

