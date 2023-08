■ごあいさつ

ご覧いただき、誠にありがとうございます!

売りっぱなしではなく、誠意を持ってお取引させていただきますので

どうぞ宜しくお願い致します!

購入して下さった方が嫌な気分にならないような取引をしたいと思っています!

■商品について

OLYMPUS オリンパス フォーサーズアダプター MMF-2の出品です。

■外観

外観は、綺麗です。

小スレのみで、大きな傷、アタリみられません。

写真をご覧ください。

■光学

■動作

動作確認済みです。特に問題はありませんでした。

そのほか、特に問題は見当たりませんでしたが、全ての詳細までは未確認です。

※もしもこちらが見落とした初期不良がありましたらしかるべき対応をいたします。

どうぞ安心してご購入ください。

お客様からの連絡を完全無視する事はいたしません。

(仕事の都合で反応が遅れることはあるかもしれませんが、そちらはご容赦ください)

#tt337799

■付属品

写真に写っている物がすべてです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

