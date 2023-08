CD

美空ひばりの歌手人生を集大成

ひばりファンであれば必携の作品集です。

・美空ひばり23回忌の特別企画商品!数量限定の超大型記念BOX!

・美空ひばりの商品の中でも最大の収録曲となる1001曲を収めた特別記念BOXです。

山本直純CD選集(CD8枚組) 人生即交響楽 ( )

・歌謡史に残る大ヒットシングルはもちろん、多ジャンルにまたがるカバー作品や、アルバムに収録されたオリジナル曲まで、美空ひばりの世界をたっぷり堪能できる内容です!

・未発表音源や初CD化音源も多数収録!美空ひばりのすべてをこのBOXで網羅できます。

定価114286円

ディスクは傷はほとんどありませんが

表面日焼けあり 最後の写真

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

