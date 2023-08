40年代 vintage

US ARMY カバーオール

福岡のヴィンテージ古着屋で購入しました。民間品だと思いますが、ディティールから40年代で間違いないと思います。なおUSARMYかどうかは正確には不明です。

非常に貴重で珍しいです。デッドストックで購入しワンウォッシュしています。年代の割に生地感もしっかりしており、薄汚れはありますが状態はいいほうかと思います。ボタンも完品です。

春ら秋の羽織物やコレクションにもいいかがでしょうか。相場より少しお休めにしておりますが、急に取り下げることがありすのでご容赦ください。

平置きで採寸しています。多少の誤差はご了承ください。

肩幅43

身幅52

着丈68

袖丈58

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

