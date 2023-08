✨ご覧下さりありがとうございます✨

■正規品のみ取り扱っております

■送料無料

■商品説明■

シャネルのdスタイリッシュなデザインの生成りお色目のジャケットです✨

ウエストポーチ付きのベルト有、ウエストポーチだけボタンで付け外しも出来ます。ベルトはフリーサイズで調整可能。

胸元のいぶし金具のCHANELロゴが目立ちます✨

ただ残念な事に、クリーニングして、ビニール袋のままそのままずっとクローゼットに置いておりました。久しぶりに中を確認すると所々に薄い茶色の染みがありました(--;)生成りのお色目ですのでパッと見はわかりませんがよく見るとわかります( ^_^ ;)クリーニングに出したのですが染みが落ちていませんでした。ただ染み抜きをお願いしていないのでもしかすると染み抜きで退くかもしれませんがそのままで発送させてください(^^;

下にはスカートでもパンツでも合わせられやすいお品だと思います(*^^*)✨

どうぞよろしくお願い致します

実寸では横置きにした状態で横直線で胸囲47cm、袖丈57cm、着丈50cm

ウエストポーチ部分24‪✕‬17.5

99A

■サイズ■

38

■付属品■

なし

ランク BC

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします。

"ランク説明

N/新品未使用

S/未使用・未使用に近い

A/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品

カラー...ベージュ

素材...ウール

季節感...秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

