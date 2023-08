#Hana☆

ご覧頂きありがとうございます。

メインカラー···ホワイト

人気モデル···NIKE エアフォース1

ナイキ エアフォース 1 エクスペリメンタル ホワイト 白 28センチ

UK 10 (28センチ)

"EXPERIMENTAL”(エクスペリメンタル)シリーズを展開する"N.354”(エヌ354)は2019年に発足したNIKE(ナイキ)の新レーベル。

NIKE(ナイキ)の製品を発送している米国の"USPS(アメリカ合衆国郵便公社)"にインスパイアされたモデル。ホワイトのアッパーをベースにし、ブルーのシューレースストッパーがアクセントになっている。USPSのメールボックスを再現しているカラーリングです。

リユース店にて購入後、当方一度も履いておりません。

追加の写真等は随時対応出来ますので遠慮なくコメントを残してください。

中古品のご理解いただける方のご購入お待ちしております。

#NIKE

#エアフォース

#エアフォース1

#スニーカー

#ホワイト

#エクスペリメンタル

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

