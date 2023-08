ディズニー英語教材

トークアロングカードセットとミッキーリープパッドセットの出品です。

【セット内容】

①トークアロングカードセット

・トークアロング カード510枚

・プレイメイト ※ジャンク

・ACアダプター

・マジックスクリーン

カード510枚全て揃ってます。

順番に並べてあります。

プレイメイト

電源は入りますが、機器不良の為か、カードが通りません。ジャンク品となりますのでおまけとしてお考えください。ご自身で修理をお願いします。

マジックスクリーン

画像の通り、小さなヒビがあります。使用には問題ありません。

②Mickey Leap Padセット

画像の通り、説明書(ガイドブック)とテキスト4種、カセット4種、ヘッドホン、アダプタ 全て揃っております。動作確認済み。

小さなお子さまもタッチするだけなので楽しみながら英語に触れられると思います。

バック付きなので収納にも便利です。

単3電池4本で使用出来ますが

電池での動作確認はしておりません。

バックに汚れがございますので、ご了承ください。

他の画像が必要な方、又は質問等はコメント頂ければ対応致します。

全体的に経年による劣化等(色あせ等)が見られます。ご理解のある方のみご検討ください。

World Family

dwe

子供英語知育

DWE

Disney's WORLD OF ENGLISH

ディズニー英語システム

シングアロング

プレイアロング

ステップバイステップ

フルセット

Disney's World of English

Mickey Leap Pad

商品の情報 ブランド ディズニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

