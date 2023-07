ブランド: ニューバランス×オーラリー

型番M2002RE1

カラー: イエロー

サイズ: 27.5cm

補足:2022年の秋冬、2シーズンにわたり履きました。ジーパンと合わせて履いたりもしていたので、スウェード部分に若干インディゴの色移りがございます。

アウトソールの擦り減りもほぼ無い状態です。

箱はございません。

ユーズド品ではございますが、ご了承いただける方は是非ご検討くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

