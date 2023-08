最終値下げいたしました!

26,800円→24,800円

完全 早い者勝ち!完全完売品!!

即完売した伝説のモデルです。

一瞬で見てMONCLERとわかるデザイン!

ロゴのブランド主張が強くカッコいいです。

MONCLER ロゴ ワッペン キャップ

■カラー:ブラック

■状態:極美品

■購入:直営店舗

■定価:28,600円

■備考:国内正規品

モンクレールジャパン製

スポーティーで流行を超越した、フェルトロゴパッチが目を引くキャップです。

Monclerの歴史の代表的で、クラシックな外観のギャバジン製キャップは、フェルトロゴパッチを飾っています。後面のタブで調節し完璧なフィットを適えるアイテムです。

この機会に是非どうぞ。

商品の情報 ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

