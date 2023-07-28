公式の ウェディングドレス　オフショルダー　7号 ウェディング

オフショルダーのシンプルなドレスラインに

アーバンブランシュTHE URBAN BLANCHE ドレス ビタミンドレス

デコルテから背中ラインまで続くフリルがキュートなウェディングドレスです。

Coco様ご確認用ページ



セモアブライダルブライダル(E65/64/M)インナーセット

胸元や二の腕に自身のない方にもおすすめ。

white ウェディングブーケ ブートニア ブライダルクラッチブーケ

パニエなしでもふんわり綺麗なAラインです。

セモア ブライダルインナー D70 64 ウェディング



ブーケ リースブーケ

背中はファスナーですのでひとりで脱ぎ着が簡単です。

値下げしました ウェディングドレス WHITE ONE



stella de libero ステラデリベロ カラードレス

ヒール込み身長165cmで床に着くくらいです。

a.b.ellie エイビーエリー マグノリア ゴールド

（ボディラインにより若干の差が出ます）

ウェディングドレス 結婚式 ウェディング ドレス ロングトーン



＊TAKAMI BRIDAL＊ ウェディングドレス

幅約3cmのリボンが付いています。

アーバンブランシュ Lサイズ

巻いても外してもご利用いただけます。

C'est moi ブライダルインナー エレガントB



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7号

セモア ブライダルインナー D85

トップバスト：82 アンダーバスト：70 ウエスト：62

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【THE URBAN BLANCHE】Lサイズ／ビタミンカラードレス／オレンジ

2023/1月に購入後、試着のみし、自宅保管しておりました。

✴︎✴︎ウェディングドレス✴︎✴︎ ★サイズ11号★

箱に入れて保管していたため、たたみじわがございますが、しばらくハンガーにかけていただくとマシになるかと思います。

The Dブライダルインナー 上下セット



G80♡ブライダルインナーセット

自宅保管にご理解のある方、お願いします(^^)

クリーニング済⭐︎ DRESSPRODUCTION



神田うの ウエディングドレス

ウェディングドレス オフショルダー フォトウェディング 二次会 Aラインのウェディングドレス 7号結婚式 ウエディングドレス 花嫁ドレス 海外挙式 フォト婚 二人婚 1.5次会 にお勧めします

TheD クラウディア ブライダルインナー



セモア ブライダルインナー c70 w64

カラー···ホワイト

【値下げ】ivory&co アレクサンドラ ティアラ

スタイル···Ａライン

シェーナドゥーノ大きいサイズ高級ウエディングドレス11号13号15号カラードレス

ネック···Vネック

ウェディングドレス 前撮り・二次会

袖丈···袖なし

お値下げしました【美品・クリーニング済み】ヴェラウォン ララ US2

バックスタイル···ジッパー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

オフショルダーのシンプルなドレスラインにデコルテから背中ラインまで続くフリルがキュートなウェディングドレスです。胸元や二の腕に自身のない方にもおすすめ。パニエなしでもふんわり綺麗なAラインです。背中はファスナーですのでひとりで脱ぎ着が簡単です。ヒール込み身長165cmで床に着くくらいです。（ボディラインにより若干の差が出ます）幅約3cmのリボンが付いています。巻いても外してもご利用いただけます。7号トップバスト：82 アンダーバスト：70 ウエスト：622023/1月に購入後、試着のみし、自宅保管しておりました。箱に入れて保管していたため、たたみじわがございますが、しばらくハンガーにかけていただくとマシになるかと思います。自宅保管にご理解のある方、お願いします(^^)ウェディングドレス オフショルダー フォトウェディング 二次会 Aラインのウェディングドレス 7号結婚式 ウエディングドレス 花嫁ドレス 海外挙式 フォト婚 二人婚 1.5次会 にお勧めしますカラー···ホワイトスタイル···Ａラインネック···Vネック袖丈···袖なしバックスタイル···ジッパー

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