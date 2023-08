卸し売り購入 【新品】NIKE AIR MAX PREDAY ナイキ エアマックス プリデイ スニーカー

新品未使用

adidas イージーブースト380 27.5cm

タグ箱つき

35周年パック使用

35周年(XXXV)刺繍が入っており、造詣が細かいです。

同時展開された97 90は販路が広かったですが

2021とこのプリデイは販路が限られていた為

コアな一足となっております。

また、プリデイはナイキスニーカーの中で屈指の履き心地を誇ります。

さらにアッパーはレトロランニングシューズのデザインになっているためスタイルを選ばずなんにでも合います

(あのG-KENさんも推していました)

即購入可

メインカラー...ブラック, グレー, グリーン

シーン...ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用タグ箱つき35周年パック使用35周年(XXXV)刺繍が入っており、造詣が細かいです。同時展開された97 90は販路が広かったですが2021とこのプリデイは販路が限られていた為コアな一足となっております。また、プリデイはナイキスニーカーの中で屈指の履き心地を誇ります。さらにアッパーはレトロランニングシューズのデザインになっているためスタイルを選ばずなんにでも合います(あのG-KENさんも推していました)即購入可その他出品#Hermēsスニーカーエアマックス系は下記より#Hermēsスニーカーam シューズ shoesスニーカー sneaker靴 kicksNIKE ナイキnike acg Jordan ジョーダンadidas original アディダスEQT EQUIPMENTCONSORTIUMYEEZY イージーnew balance ニューバランスnew balance USAnew balance UKCONVERSE コンバースADDICT アディクトVANS ヴァンズ バンズASICS アシックスオニツカタイガーPUMA プーマFILA フィラon オンhoka oneone ホカオネオネsalomon サロモンmizuno ミズノReebok リーボックUGG アグAtoms アトモスエアマックスエア マックスairmax 95air max 9590 97 plus 270 720aj1 air jordan エアジョーダンaf1air force エアフォーススタンスミス stan Smithキャンパス campusタバコ taboccoサンバ sanbayeezy boost350 450 700 v2 v3puma suedeプーマ スエードpuma diskキコ コスタディノフKiko Kostadinov キココスタディノフgel-lytegel lyteゲル ライト991992993996327150017002002r1906rbb550574990メインカラー...ブラック, グレー, グリーンシーン...ランニング/トレーニング

