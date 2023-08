※プロフィールの方を先に目を通して下さい!!

数ある出品物からご覧頂きありがとうございます。

こちらの商品は即購入可能です!

!!値下げ・バラ売り・取り置きは受け付けていません!!

【商品内容】o1160s#

●ワンピース DIORAMATIC モンキー・D・ルフィ

ABCD 4種セット アミューズメント一番くじ

【状態】

●未開封品です。半券有

Aの箱にヘコみ有

他の箱にもスレ傷・ヘコみがある場合があります。

予めご了承ください。

【配送方法】

●ヤマト宅急便

上記以外の発送方法は受け付けていません。

(匿名配送は出来ませんのでご了承ください。)

【注意事項】

●状態につきましては、素人自宅保管の為ご了承の上、ご検討ください。

過度に気にされる方は入札をご遠慮下さい。

質問などは入札前にお願いいたします。

●商品タイトルと画像が異なる場合、基本的には画像のほうが優先となります。

●値段交渉は基本的に受け付けていません。

●基本的に個別取引・個別発送になります。

気持ちの良いお取引が出来るよう、気になる事などございましたらコメントよりご質問ください。

購入後のご質問には対応できません。

よろしくお願いいたします!!

#アミューズメント一番くじ #DIORAMATIC #ジオラマティック

#ワンピース #ルフィ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

