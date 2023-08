カラー···レッド

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···レッド種別···人形こちらは専用になりましたので、他の方はご購入頂けません。御了承ください。 ご覧頂き、誠にありがとうございます。いつ頃、お迎えしたのかも記憶にないぐらいなのですが、ドイツ生まれの可愛らしい女の子です。型番は『342・6 1/2 Germany』と読めるようです。工房などは不明で、身長は約56cmです。ただ、昔の記憶では、ホイバッハだった気もします。三つ編みもよく似合う愛らしい子で、両目は1番特徴的な、フラーティアイです。寝かせると両目を閉じますが、左目が特に色が取れていました。フラーティアイは、顔を左右に傾けると、両目を動かすものですが、それもちゃんと機能します。たぶん、それでなのでしょう、首のゴム引きが若干緩めに感じます。歴代の持ち主の方々が、表情を楽しんだのだと思います。手放すのも若干ためらっていますが、良いご縁をお待ちしております。

