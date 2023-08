ご覧いただきありがとうございます。

【サイズ】

縦:約3cm

横:約1.5cm

重さ:約8.2g

縦:約2cm

横:約8mm

重さ:約3.3g

縦:約2cm

横:約8mm

重さ:約3.3g

※若干の誤差はご了承下さいませ。

【仕様】

ペンダントトップ

【カラー】

22K ゴールド

【付属品】

現品のみ

【ランク】

A

【型番】

記載なし

【状態】

小傷等ありますが、比較的綺麗な商品になっております。

こちらはクロムハーツではございません。

詳細は画像をご確認下さい。

古物市場での仕入れになりますので、

間違いなく本物です。

◆◇ランク表示の見方◇◆

【N】新品・未使用品(使用していない商品)

【NS】新品・未使用品(使用していないが僅かに劣化などがある)

【S】数回使用程度の新品に近い状態(状態が非常に良い)

【SA】数回使用程度の新品に近い状態(状態が非常に良いが僅かに劣化などがある)

【A】多少の傷、汚れがあるが程度良好(状態が非常に良い美品)

【AB】やや使用感、傷、汚れがあるが程度良好(美品)

【B】ごく一般的な使用感のあるお品物(状態は良好)

【BC】Bよりも、使用感のあるお品物(状態はやや良好)

【C】傷、汚れがあり使用感を感じるお品物(通常使用で支障のない状態)

【CD】Cよりも傷、汚れがあり使用感を感じるお品物(通常使用で支障のない状態)

【D】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品(問題をご理解の上、ご入札下さい)

【E】ジャンク品(使用不可)

※独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。

材質...ゴールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

