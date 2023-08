クラネオム CLANE HOMME ステュディオス ジャージー スラックス センタープレス パンツ ベージュ 2

定価28400円

CLANE定番のベーシックスラックス。

ジャージー素材を使用しストレッチ性のある履きやすさを追求しています。

カジュアルにも着用出来るようコーディネートの幅が広がるデザインです。

model … 170cm

■サイズ■

メンズ2 (M程度)

実寸寸法(平置き、誤差有り)

ウエスト82

総丈94

股上28

股下67

わたり30

裾幅18cm

■カラー■

ベージュ

■素材■

ポリエステル100%

■コンディション■

使用感少なく美品です☆

【B】ランク

~コンディション表示~

A・・・未使用品・新古品・店頭展示品

B・・・未使用に近い美品

C・・・特記ダメージ無く通常のUSED品レベル

D・・・使用感(多少のヨレ・毛玉程度)ありますが、着用に問題なし

E・・・要特記レベルダメージあり

#クラネオム

#CLANEHOMME

#ステュディオス

#studious

#センタープレスパンツ

#P11

《必ず掲載事項&プロフをご覧下さい》

………………..

▼取置き不可

▼値引き当たり前ではございません

▼プロフ&内容確認せずの購入→自己責任です。掲載事項はで遵守願います

▼受取通知までスムーズに完了出来ないと判断した場合、取引はご遠慮頂く場合がございます

▼基本的には値下げ交渉は対応しませんのでご了承下さい。

▼その他メルカリルールに従い取引進行願います。

以上をご理解の上、コメントお願い致します

質問→返答の後、放置される方、

その他、当方の判断で取引トラブル発生の恐れがある方→ブロック

【販売<トラブルの無い取引】

を優先させて頂きますので、予めご了承下さい

宜しくお願い致します

カラー···ブラック

パンツ丈···クロップド・半端丈

柄・デザイン···無地

シルエット···ワイド

センタープレス···センタープレスなし

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グラミチ 商品の状態 未使用に近い

