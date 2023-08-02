世界的に有名な パナソニック　電気カーペット　2畳　DC-2NKM 新品未開封 ホットカーペット

Panasonic DC-2NKM 新品送料無料
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
即日発送対応いたします。
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
2畳相当
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
ヒーター部 176cm×176cm
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
・省エネモード（室温センサー）&2面3通り切り替えで節電
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
・８時間切り忘れ防止機能
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
・ダニ対策機能付
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
外箱にストレッチフィルムを巻き発送致します。
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
パナソニック(Panasonic)
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
ホットカーペット 本体 (2畳用)
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
室温センサー搭載
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
DC-2NKM
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
本体サイズ幅176×奥行176×高さ0.6cm 重量3.2kg
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
材質表面：フェルト(ポリエステル)
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
仕様●原産国：中国
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
2畳用
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
●消費電力：490W
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
●温度制御：ニッケルサーミスタ
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
●電源コード長さ：1.5m
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
●標準表面温度(室温20度)：(高)45度、(中)37度
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
●1時間あたりの電気代目安：(高)約9円、(中)約6.2円
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
※電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて算出
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
●切り忘れ防止：8時間
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
●暖房面積切換：2面
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
●コンパクト収納可能(12折り)
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
●室温センサー
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
●ダニ対策
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
※本品は2016年10月1日より仕様変更しております
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
【2016年変更点】
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
・SIAA抗菌無し
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
・コントローラー部分色変更
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
※値下げ不可
パナソニック かんたん床暖 DC-2V4
パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封
Panasonic DC-2NKM 新品送料無料即日発送対応いたします。2畳相当ヒーター部 176cm×176cm・省エネモード（室温センサー）&2面3通り切り替えで節電・８時間切り忘れ防止機能・ダニ対策機能付外箱にストレッチフィルムを巻き発送致します。パナソニック(Panasonic)ホットカーペット 本体 (2畳用)室温センサー搭載DC-2NKM本体サイズ幅176×奥行176×高さ0.6cm 重量3.2kg材質表面：フェルト(ポリエステル)仕様●原産国：中国2畳用●消費電力：490W●温度制御：ニッケルサーミスタ●電源コード長さ：1.5m●標準表面温度(室温20度)：(高)45度、(中)37度●1時間あたりの電気代目安：(高)約9円、(中)約6.2円※電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて算出●切り忘れ防止：8時間●暖房面積切換：2面●コンパクト収納可能(12折り)●室温センサー●ダニ対策※本品は2016年10月1日より仕様変更しております【2016年変更点】・SIAA抗菌無し・コントローラー部分色変更※値下げ不可