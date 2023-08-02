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世界的に有名な パナソニック　電気カーペット　2畳　DC-2NKM 新品未開封 ホットカーペット

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Panasonic DC-2NKM 新品送料無料
パナソニック　かんたん床暖　DC-2V4

パナソニック　電気カーペット　2畳　DC-2NKM 新品未開封
即日発送対応いたします。
パナソニック　かんたん床暖　DC-2V4

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2畳相当
パナソニック　かんたん床暖　DC-2V4
ヒーター部　176cm×176cm
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パナソニック　かんたん床暖　DC-2V4
・省エネモード（室温センサー）&2面3通り切り替えで節電
パナソニック　電気カーペット　2畳　DC-2NKM 新品未開封
・８時間切り忘れ防止機能
パナソニック　かんたん床暖　DC-2V4
・ダニ対策機能付
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外箱にストレッチフィルムを巻き発送致します。
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パナソニック(Panasonic)
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ホットカーペット 本体 (2畳用)
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室温センサー搭載
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DC-2NKM
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本体サイズ幅176×奥行176×高さ0.6cm　重量3.2kg
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材質表面：フェルト(ポリエステル)
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仕様●原産国：中国
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2畳用
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●消費電力：490W
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●温度制御：ニッケルサーミスタ
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●電源コード長さ：1.5m
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●標準表面温度(室温20度)：(高)45度、(中)37度
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●1時間あたりの電気代目安：(高)約9円、(中)約6.2円
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※電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて算出
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●切り忘れ防止：8時間
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●暖房面積切換：2面
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●コンパクト収納可能(12折り)
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●室温センサー
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●ダニ対策
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※本品は2016年10月1日より仕様変更しております
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【2016年変更点】
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・SIAA抗菌無し
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・コントローラー部分色変更
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※値下げ不可

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商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態新品、未使用

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Panasonic DC-2NKM 新品送料無料即日発送対応いたします。2畳相当ヒーター部　176cm×176cm・省エネモード（室温センサー）&2面3通り切り替えで節電・８時間切り忘れ防止機能・ダニ対策機能付外箱にストレッチフィルムを巻き発送致します。パナソニック(Panasonic)ホットカーペット 本体 (2畳用)室温センサー搭載DC-2NKM本体サイズ幅176×奥行176×高さ0.6cm　重量3.2kg材質表面：フェルト(ポリエステル)仕様●原産国：中国2畳用●消費電力：490W●温度制御：ニッケルサーミスタ●電源コード長さ：1.5m●標準表面温度(室温20度)：(高)45度、(中)37度●1時間あたりの電気代目安：(高)約9円、(中)約6.2円※電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて算出●切り忘れ防止：8時間●暖房面積切換：2面●コンパクト収納可能(12折り)●室温センサー●ダニ対策※本品は2016年10月1日より仕様変更しております【2016年変更点】・SIAA抗菌無し・コントローラー部分色変更※値下げ不可

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ブランドパナソニック
商品の状態新品、未使用

世界的に有名な パナソニック　電気カーペット　2畳　DC-2NKM 新品未開封 ホットカーペット

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世界的に有名な パナソニック　電気カーペット　2畳　DC-2NKM 新品未開封 ホットカーペット

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40aad66
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