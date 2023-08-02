世界的に有名な パナソニック　電気カーペット　2畳　DC-2NKM 新品未開封 ホットカーペット

Panasonic DC-2NKM 新品送料無料

パナソニック かんたん床暖 DC-2V4



パナソニック 電気カーペット 2畳 DC-2NKM 新品未開封

即日発送対応いたします。

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2畳相当

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ヒーター部 176cm×176cm

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・省エネモード（室温センサー）&2面3通り切り替えで節電

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・８時間切り忘れ防止機能

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・ダニ対策機能付

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外箱にストレッチフィルムを巻き発送致します。

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パナソニック(Panasonic)

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ホットカーペット 本体 (2畳用)

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室温センサー搭載

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DC-2NKM

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本体サイズ幅176×奥行176×高さ0.6cm 重量3.2kg

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材質表面：フェルト(ポリエステル)

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仕様●原産国：中国

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2畳用

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●消費電力：490W

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●温度制御：ニッケルサーミスタ

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●電源コード長さ：1.5m

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●標準表面温度(室温20度)：(高)45度、(中)37度

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●1時間あたりの電気代目安：(高)約9円、(中)約6.2円

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※電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて算出

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●切り忘れ防止：8時間

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●暖房面積切換：2面

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●コンパクト収納可能(12折り)

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●室温センサー

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●ダニ対策

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※本品は2016年10月1日より仕様変更しております

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【2016年変更点】

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・SIAA抗菌無し

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・コントローラー部分色変更

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※値下げ不可

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

Panasonic DC-2NKM 新品送料無料即日発送対応いたします。2畳相当ヒーター部 176cm×176cm・省エネモード（室温センサー）&2面3通り切り替えで節電・８時間切り忘れ防止機能・ダニ対策機能付外箱にストレッチフィルムを巻き発送致します。パナソニック(Panasonic)ホットカーペット 本体 (2畳用)室温センサー搭載DC-2NKM本体サイズ幅176×奥行176×高さ0.6cm 重量3.2kg材質表面：フェルト(ポリエステル)仕様●原産国：中国2畳用●消費電力：490W●温度制御：ニッケルサーミスタ●電源コード長さ：1.5m●標準表面温度(室温20度)：(高)45度、(中)37度●1時間あたりの電気代目安：(高)約9円、(中)約6.2円※電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて算出●切り忘れ防止：8時間●暖房面積切換：2面●コンパクト収納可能(12折り)●室温センサー●ダニ対策※本品は2016年10月1日より仕様変更しております【2016年変更点】・SIAA抗菌無し・コントローラー部分色変更※値下げ不可

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