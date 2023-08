安い 未使用タグ付　ドミニクフランス　ネクタイ　紺　スリークラウン王冠　定価4.4万円 ネクタイ

【ブランド】Dominique Franceドミニクフランス 高級ハイブランド

色柄 :紺ネイビー

剣先幅:8.5cm 全長:145cm

生地 :シルク100%

状態 :未使用です。超高級ブランドであるドミニクフランスのスリークラウン王冠のネクタイです。定価は44100円です。ドミニクフランスらしく独特なデザインで人目を引きます。梱包はリサイクルで、匿名簡易包装にさせて頂きます。

箱は撮影用の為付きません。四つ折りに畳んで配送になります。

購入先 大手買取ブランドショップ 真贋鑑定済の古物市場

【ドミニクフランスのランクと定価】

Coeur de Soie/クールドゥソワ ¥126,000

Art de Soie/アールドゥソワ ¥105,000

Peau de Soie/ポードゥソワ ¥63,000

Crown/クラウン ¥44,100

Three Stars/スリースター ¥34,650

Two Stars/ツースター ¥28,350

One Star/ワンスター ¥23,100

更にフォロー頂ければ2個目は500円単品値引き(ネコポス同封出来る物であれば何でも可。コメント下さい。

プロフに長期で発送出来ない日があれば記載しておきます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

