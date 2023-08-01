最旬トレンドパンツ COCA-COLA F.C.R.B. SPLIT 白XL TEE LOGO Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

エフシーアールビーの半袖Tシャツ、
90年製 zztop recycler world tour 1990 Tシャツ
新品未使用、タグ付き。
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送料込み。
希少/blurhms×confect 別注baseball t✳︎✳︎
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品番: FCRB-200023
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色: WHITE
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サイズ: XL
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素材: 綿100%
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|エフシーレアルブリストル
|商品の状態
|新品、未使用
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エフシーアールビーの半袖Tシャツ、新品未使用、タグ付き。送料込み。品番: FCRB-200023色: WHITEサイズ: XL素材: 綿100%着丈69.5 肩幅49 身幅54 袖丈22.5cmレギュラーフィットの厚手の綿生地を使用した2020年春夏リリースのCOCA-COLA(コカ・コーラ)とのコラボレーションTシャツFCRBF.C.R.B.F.C.REAL BRISTOL エフシー レアル ブリストル SOPH.SOPHNET
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|エフシーレアルブリストル
|商品の状態
|新品、未使用