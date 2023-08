●アイテム

●詳細

・ジャケット

肩パッド あり

総裏

・スカート

裏地 あり

ストレッチなし

スリットなし

ひざ丈

●サイズ

・ジャケット

表記40

肩幅39cm

身幅45cm

着丈52cm

袖丈57cm

・スカート

表記40

ウエスト67cm

ヒップ93cm

総丈56cm

●素材

コットン37%

ウール34%

ナイロン18%

アクリル8%

ポリエステル3%

●状態

SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品

*下記基準でランクを決めております。

SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品

S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品

A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品

B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品

C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品

●カラー

ライトグリーン

ティファニーブルー

●配送

簡易包装にてお支払いから1~2日以内に発送します。仕事により遅れる場合がありますのでご了承ください。

●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋 古物市場 ストア商品

鑑定済商品

●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。

●管理番号

b1

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クレージュ 商品の状態 新品、未使用

●アイテムスカートスーツ サマースーツ ノーカラー●詳細・ジャケット肩パッド あり総裏 ・スカート裏地 ありストレッチなしスリットなしひざ丈 ●サイズ・ジャケット表記40肩幅39cm身幅45cm着丈52cm袖丈57cm・スカート表記40ウエスト67cmヒップ93cm総丈56cm●素材コットン37%ウール34%ナイロン18%アクリル8%ポリエステル3%●状態SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品●カラーライトグリーンティファニーブルー●配送簡易包装にてお支払いから1~2日以内に発送します。仕事により遅れる場合がありますのでご了承ください。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋 古物市場 ストア商品鑑定済商品●最後に必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。●管理番号b1

