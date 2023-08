新品未使用品です。

商品の情報 ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

新品未使用品です。DIESELのスピリットが込められた「ROCK CLUBBING」のインスピレーションを感じさせるフルリベットデザインのベルト。上質なカウレザーに艶やかなリベットをリズミカルに並べました。ボトムに加えるだけで個性を加えてくれます。バックルにあしらわれた「DIESEL」エングレービングロゴもさりげないアクセントになっています。カラー:ブラック系※モニター環境により写真と実物とで 色の違いがある場合もございますので ご了承下さい。素材:Cow Leather革製品ですので多少のキズ、色ムラ等、ある場合もございます。また、ヴィンテージ加工が施されているものもございますので併せてご了承ください。サイズ全長:約106.5cm(バックル含む)幅:約3cmホール:5(2.5cm間隔(ホールの中心間))対応サイズ:87cm〜96.5cmバックルタテ:約4cmヨコ:約3cm※多少の誤差はご了承ください。定価50,600円正規取扱店舗にて購入。新品、未使用品ですが、輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみなどある場合がございます。商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。

