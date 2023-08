【商品の説明】

【美品】spring court ビートルズ ギャルソン 限定コラボスニーカー

☆商品名 : ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー EX

アディダス オリジナルス ジャーマントレーナー 未着用タグ付箱付新品



【新品】ecco IRVING 511744ブラウン 40(25.0cm)

☆ブランド・メーカー:ナイキ

newbalance ニューバランス M990BL2 26.5cm



【美品】NIKE レスリングシューズ TAWA 26.5センチ

☆サイズ:28.5cm (US10.5)

AIR JORDAN 1 MID



激レア希少ほぼ未使用ゴールデンサイズUSA製コンバースジャックパーセル生成90s

☆カラー: BLACK/DARK SMOKE GREY

ナイキ ズーム フリーク1



サロモン スニーカー XT

☆スタイル・カラー番号:DV0982-006

made in Englandニューバランス M577ANG グレー 28cm



SALE‼️【新品】TOMMY HILFIGER ホワイト 44

【商品の状態】

ヴィトン LV trainer ハイカット スニーカー US11 3020246

☆使用状況 :新品未使用 黒タグ付 箱付き

美品Versace スクアーロ 厚底スニーカー 41 正規品



即購入可 nike✖️offwhite dunk low lot49

☆注意事項 :国内正規品

美品 PUMA プーマ スリップ ストリーム ロウ スニーカー



NIKE ナイキ エアフォース1 ハイ '07 LV8 "NBA"新品未使用

☆撮影時に箱から出しただけで試履き等は一切行っておりません。

値下!未使用サロモントレランシューズ S/LAB SPEED 2



ゆ様専用 NIKE ナイキ GS エアジョーダン1 レトロハイ OG 23cm

☆新品未使用ですが検品、撮影の為に開封致しました。

Air Force 1 High Gore-Tex Boot



★新品希少★New Balance 990V3 Navy Castlerock

※本品は撮影の為に箱から出したのみで新品未使用で綺麗な商品ですが、あくまでも1度人の手に渡った商品ですので、購入後の返品や交換、苦情等は受付け兼ねます。

アイランドスリッパ ホワイト 新品

製造上の傷や汚れがありました際は対応できませんので、ご容赦ください。

[美品]ナイキ エアフォームポジット ワン アバロン



26cm エアジョーダン1 コンコルド パンダ ブラック ホワイト

※ 製造時の初期傷や細かダメージなど

超美品 LOUIS VUITTON ヴィトン ガストンV レザースニーカー

気になさる神経質な方はご遠慮ください。

Tappei x Nike Air force 1



エアジョーダン2 Chicago

※箱のキズ、中紙の破れ等はご了承ください

HERMES スニーカー レザー&スエード



NIKE AIR JORDAN 11 Cement Grey

※素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。

Air Jordan low retro low OG



スニーカー GUCCI

※箱の凹み等を過度に気にされる方は、入札をお控え下さい。

ニューバランス 2002R プロテクションパック 'グレー'

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

国内未発売 New Balance BB550BBB トリプルブラック 27cm

スニーカー型···ローカット(Low)

Converse コンバース mountain club チャックテイラー

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

【商品の説明】☆商品名 : ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー EX ☆ブランド・メーカー:ナイキ ☆サイズ:28.5cm (US10.5)☆カラー: BLACK/DARK SMOKE GREY☆スタイル・カラー番号:DV0982-006【商品の状態】☆使用状況 :新品未使用 黒タグ付 箱付き☆注意事項 :国内正規品☆撮影時に箱から出しただけで試履き等は一切行っておりません。☆新品未使用ですが検品、撮影の為に開封致しました。※本品は撮影の為に箱から出したのみで新品未使用で綺麗な商品ですが、あくまでも1度人の手に渡った商品ですので、購入後の返品や交換、苦情等は受付け兼ねます。製造上の傷や汚れがありました際は対応できませんので、ご容赦ください。※ 製造時の初期傷や細かダメージなど気になさる神経質な方はご遠慮ください。※箱のキズ、中紙の破れ等はご了承ください※素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。※箱の凹み等を過度に気にされる方は、入札をお控え下さい。人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ローカット(Low)シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

Air Jordan 1 RETRO HIGH OGNIKE AirMax90 OFF-WHITEデッドストック ビンテージ PUMA プーマ キッズ スニーカー 3足セットPatta × NIKE Air Max 1 "Noise Aqua"Supreme×Nike Air Force 1 white27.0cm ★新品未使用★ adidas オリジナル サンバADV SAMBA