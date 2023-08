G0501 可動 GRAND SEIKO グランド セイコー HI-BEAT 36000 , 4520-8000 Steel , メンズウォッチ 手巻き ベルト社外品

商品説明+++

ご覧いただきありがとうございます。

状態:小傷スレ汚れあり

ベルト社外品です

注意事項+++

■画像で商品の状態が確認できる方のみ、入札をお願いいたします。

■説明内容と画像に相違がある場合には、画像が正となります。

■オークションは現物の状態を確認できないお取引です。

商品の状態を100%お伝えするのは不可能ですので、状態に神経質な方の入札はご遠慮ください。

G0501 可動 グランド セイコー 4520-8000 手巻き ベルト社外品

■商品は査定後、基準内品のみ出品しております。

■入札後のキャンセルは、基本的に承っておりませんのでご注意ください。

■環境負荷削減のため、リサイクル材を使用した簡易梱包となります。

■できる限り迅速な対応を心がけておりますが、個人出品のためご連絡・発送が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

■領収書の発行はしておりません。

■入札中/落札後、著しく評価が良くないと当方が判断した場合や、ご新規の方は、入札を取り消す事がございます。

落札後の場合は「落札者の都合によりキャンセル」となりますのでご理解下さい。

支払方法+++

Yahoo!かんたん決済(詳細)

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 傷や汚れあり

