最高の品質の トリーバーチ　ハイヒール ハイヒール/パンプス

アメリカで購入し、2回ほど履きました。

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あまりハイヒールを履かなくなったため出品します。

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アメリカサイズで8です。

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トリーバーチパンプス8サイズ

カラー···ブラウン

CHANEL エナメルパンプス

ヒール高さ···5.1〜7cm

【mame kurogouchi】21ss スリングバックヒール

つま先···オープントゥ

美品 ペリーコ スタッズ パンプス ハイヒール オープントゥ PELLICO

ソールヒール形···ウエッジ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アメリカで購入し、2回ほど履きました。あまりハイヒールを履かなくなったため出品します。アメリカサイズで8です。カラー···ブラウンヒール高さ···5.1〜7cmつま先···オープントゥソールヒール形···ウエッジ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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