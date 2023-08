iOS / iPad OS

新しいものを購入したため、出品します。

2年ほど使用しましたが、動作不具合等はありません。

傷や汚れは全くありません。

★ USBケーブル(2m.)

BLUETOOTH有

CPUナンバ_MT: A10X

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS VERSION: IOS 10

OS種類(モバイル): iPad OS

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: GRAY

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサタイプ5: A10X

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: 4K UHDTV

指紋認証機能有

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 指紋認証

#Apple

#APPLE

OS種類···iOS / iPad OS

画面サイズ···10.5インチ

ストレージ容量···64GB

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 未使用に近い

