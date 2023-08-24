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【オンラインショップ】 LEVI'Sリーバイス70506 ブラックデニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

商品の説明

LEVI'Sリーバイス70506のブラックデニムジャケット
レアデザイン 古着 90s◆デニムジャケット インディゴブルー メンズXL
サイズは36 Mサイズくらいだと思います。
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超希少モデルLevi’s 1975年製501 66前期スモールeタブ
経年劣化による色褪せ、変色、全体的なダメージはあります。良く写真ご確認ください。
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古着好きな方から見れば味が出てる感じかと。
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レアアイテムですがコンディション踏まえての価格設定です。
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商品の情報

商品のサイズM
商品の状態やや傷や汚れあり

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LEVI'Sリーバイス70506のブラックデニムジャケットサイズは36 Mサイズくらいだと思います。経年劣化による色褪せ、変色、全体的なダメージはあります。良く写真ご確認ください。古着好きな方から見れば味が出てる感じかと。レアアイテムですがコンディション踏まえての価格設定です。神経質な方はご遠慮ください。古着にご理解ある方ご検討ください。ヴィンテージリーバイスLEVI'SジャケットGジャンビンテージブラックデニムデニム

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態やや傷や汚れあり

【オンラインショップ】 LEVI'Sリーバイス70506 ブラックデニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

36分钟前

【オンラインショップ】 LEVI'Sリーバイス70506 ブラックデニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

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 1991

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80's Levi's 70506 ブラックデニムジャケット

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80's Levi's 70506-0259 ブラックデニムジャケット

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80's Levi's 70506-0259 USA製 ブラックデニムジャケット 46R

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80's ~ Levi's 70506-0259 リーバイス ブラックデニムジャケット ビッグサイズ トラッカージャケット 刻印527 美品 48R USA製 レア 希少 ヴィンテージ BA-1755 RM2174H | agito vintage powered by BASE

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80s vintage levis 70506 0259 black denim Gジャン ビンテージ

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LEVI'S 70506 BLACK DENIM 「USA製、サイズ42」｜SAFARI サファリ

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