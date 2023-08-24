【オンラインショップ】 LEVI'Sリーバイス70506 ブラックデニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

LEVI'Sリーバイス70506のブラックデニムジャケット

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サイズは36 Mサイズくらいだと思います。

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経年劣化による色褪せ、変色、全体的なダメージはあります。良く写真ご確認ください。

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古着好きな方から見れば味が出てる感じかと。

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レアアイテムですがコンディション踏まえての価格設定です。

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神経質な方はご遠慮ください。

Levi’s gentleman’s jeans:シャンブレージャケット L

古着にご理解ある方ご検討ください。

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

LEVI'Sリーバイス70506のブラックデニムジャケットサイズは36 Mサイズくらいだと思います。経年劣化による色褪せ、変色、全体的なダメージはあります。良く写真ご確認ください。古着好きな方から見れば味が出てる感じかと。レアアイテムですがコンディション踏まえての価格設定です。神経質な方はご遠慮ください。古着にご理解ある方ご検討ください。ヴィンテージリーバイスLEVI'SジャケットGジャンビンテージブラックデニムデニム

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

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