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高級品市場 ★希少【新品未使用】ニューバランス M2002RHB 26cm グリーン スニーカー

商品の説明

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ニューバランス M2002RHB 26cm グリーン
アディダス × マリメッコ スタンスミス
Forest Green
C.E(CAV EMPT) × NIKE AIR MAX 95 CAV EMPT

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《M2002R "Forest Green"》
NIKE AIR FORCE1 07 BLACK

NIKE DUNK LOW 28.5㎝ by you Black Pigeon
Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「MR2002」からインスパイアされた重厚なアッパーデザイン、N ERGYとABZORBを搭載したハイスペックなソールを組み合わせ、アジア製で復刻を果たした「2002R」。
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上品な印象を演出するスエードアッパーをトーナルカラーでまとめたシックな佇まいのニューカラーが登場。
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●搭載機能
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・ABZORB
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・N-ERGY
ナイキ エアマックス95 ブルーグラデ 29.0cm
・ACTEVA LITE
VANS STRANGER
・STABILITY WEB
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・Ndurance
BrainDead × Oakley Chop Saw 28cm

Reebokモノポリー
●アッパー素材:天然皮革/合成繊維
22AW aime leon dore New Balance550 29cm
●ソール素材:ゴム底
ニューバランス990v3 M990TG3 28センチ

NIKEエアモアアップテンポ（モアテン）
カラー：GREEN
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ナイキ　エアジョーダン1 low トーキョー96
Made in Vietnam
via sangacio にゅ～ず 『トリコロール』7周年記念モデル 28.5

靴工房サンガッチョ　BLACK STONE スニーカー　28cm
Forest Green
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カラー···グリーン
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スニーカー型···ローカット
Reebok　premier road modern mid
履き口···紐

Nike Dunk High Championship WhiteandRed

商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

Vans✖︎Supreme

Nike SB Dunk Low Desert Ochre

newbalance M2002RHO 27cm ニューバランス　◾️◾️美品

アディダス　adidas PULSEBOOST HD 26.5㎝

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CONVERSE CHUCK 70 HI レッド コンバース
◆【値下げ不可!】★希少【新品未使用】【公式サイト完売】ニューバランス M2002RHB 26cm グリーンForest Green★【JUN公式ONLINE STORE】で購入。《M2002R "Forest Green"》Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「MR2002」からインスパイアされた重厚なアッパーデザイン、N ERGYとABZORBを搭載したハイスペックなソールを組み合わせ、アジア製で復刻を果たした「2002R」。上品な印象を演出するスエードアッパーをトーナルカラーでまとめたシックな佇まいのニューカラーが登場。●搭載機能・ABZORB・N-ERGY・ACTEVA LITE・STABILITY WEB・Ndurance●アッパー素材:天然皮革/合成繊維●ソール素材:ゴム底カラー：GREENMade in VietnamForest Greenカラー···グリーンスニーカー型···ローカット履き口···紐

商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

高級品市場 ★希少【新品未使用】ニューバランス M2002RHB 26cm グリーン スニーカー

18分钟前

高級品市場 ★希少【新品未使用】ニューバランス M2002RHB 26cm グリーン スニーカー

¥25,000 ¥14,000

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