「アンダーアーマー」

1996年、メリーランド大学のアメリカンフットボール選手であったケビン・プランクが、自らのアスリートとしての経験をもとにコットンTシャツに代る機能的なウェアを開発したいと考え、祖母の家の地下室で商品を開発、設立から10年余りで全米でも指折りの総合スポーツ用品ブランドに成長した。

「UNDER ARMOUR ( アンダーアーマー )

UA0003/G/S KB7 50」

激しい運動でも安定したフィットが持続するスポーツタイプサングラス。

・フレーム素材は、耐久性・耐衝撃性に強く軽量なプラスチック素材を採用し、ハイカーブ仕様で遮光性を高めた設計。また、テンプルエンドのイヤーソックスは、激しい運動でもズレを防止するラバーノンスリップ素材。

・ノーズパッドは鼻の高さに合わせて調整可能な可動式でノンスリップ素材を採用。

・レンズはUVカット率99%以上で、レンズ表裏面には水や汚れを弾く撥水加工を施した仕様。レンズ上部の空気孔によってレンズの曇りを防止し、ミラーレンズが光を反射し視界のぎらつきを防ぎます。レンズにレーザーエッチングされたロゴも特徴。

◆ブランド:UNDER ARMOUR ( アンダーアーマー )

◆型番:UA0003/G/S KB7 50

◆フレーム、テンプル素材:プラスチック

◆レンズ素材: プラスチック

◆フレームカラー: マットクリアグレー

◆レンズカラー: TUNEDピンクミラー

◆ 紫外線カット率: 99%以上

◆可視光線透過率: 23%

◆サイズ

レンズ縦幅47mm/全体の横幅 (フレーム込み)146mm/全体の縦幅(フレーム込み)50mm

◆付属品:純正専用箱/純正メガネケース/純正レン

ズクロス/取り扱い説明書

◆定価 : 23100円(税込)

◆備考: 国内正規品

#サングラス #アンダーアーマー #UNDERARMOUR #野球 #オークリー #ナイキ #アディダス #アシックス #ローリングス #ニューバランス #スポーツサングラス #偏光サングラス

商品の情報 ブランド アンダーアーマー 商品の状態 新品、未使用

