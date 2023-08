◾️商品

ルイヴィトン エピ トリコロール

OLD COACH オールドコーチ ショルダーバッグ グラブタンレザー 9790 ブラック 黒

レスポートサック レスポ チェリー 限定 神崎恵 コラボ バニティ BAG

メンズ レディース 斜め掛け クロスボディ

新品Stella McCartney 700266 W8542 9000 バッグ

※保存袋、カードは撮影用のため付属しません。

COACH ショルダーバッグ コーチ バッグ レディース 小物ケース



【美品】GUCCI オールドグッチPVC斜めがけショルダーバッグ

◾️サイズ

A2601 美品!! ハンティングワールド バチュータッセル付バッグ

タテ 約19.5cm

【希少】SAMANTHAVEGA 美少女戦士セーラームーン ショルダーバック

ヨコ 約28cm

美品 イアンヌ IANNE ショルダーバッグ オリビア 本革 シボ 茶 2way

マチ 約9cm

ヴェルサーチェ ラ メデューサ キルティングサークルミニショルダーバック

ショルダー約107〜116cm(調節穴5つ)

ロエベ ヒールポーチスモール



LANVIN PARIS VINTAGE FRANCE製 ショルダーレザーバッグ

平置き実寸になります。

正規品 ルイヴィトン モノグラム ショルダーストラップ

着画はご遠慮お願い致します。

MM6 Maison Margiela ショルダートートバッグ



本物美品■ヴィヴィアンウエストウッド■オーブ/ブラック■チェーンショルダーバッグ



値下 美品 バーバリー ショルダーバッグ チェック 斜めがけ 百貨店

◾️状態 B

X1813 超美品 SUN-ACE JRA マットクロコ ショルダーバッグ



高級✨ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ イントレチャート レザー ブラック



ちーさま専用 bally ハンドバッグ

S新品・タグ付き

コーチ キルティングバッグ 新品

A未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

philme mekuri mulch case MEY handmade様専用

AB目立った傷や汚れはなくまだまだ使用可能な状態。

ケイトスペードニューヨーク ショルダーバッグ 赤

B多少の使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけると思います。

MCM ヴィセトス クロスボディバッグ Visetos CrossBodyBag

Cある程度のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していたダク分には問題ないと思います。

【美品✨】IANNE イアンヌ ベイビーブレンダ 2wayバッグ バイカラー

D状態が悪く使用感の強いお品となっております。

FENDI フェンディ 花柄 刺繍 ミニショルダー ポーチ ブラウン



JILSANDER(ジルサンダー) レザー ドローストリングバッグ BR



レスポートサック 神崎恵さんコラボ

◾️カラー

A BATHING APE BABY MILO MOBILE BAG

ブラック

FURLA/ハンドバッグ



OLD COACH オールドコーチ レザーショルダーバッグ 黒 2WAY

◾️素材

【セール品】BURBERRY ノヴァチェック/ショルダーバッグ/レザー

グラブタンレザー

ルイヴィトン リポーター ショルダーバッグ



ルイヴィトンミュゼットタンゴ ショート美品

◾️発送

値下げルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム ショルダーバッグ

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

【MARC JACOBS】ピーナッツコラボ スナップショット ショルダーバッグ

仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。

PRADA カナパ トートバッグ 黒



Cartier/カルティエ カーフレザー 巾着型ショルダーバッグ (訳あり品)

◾️購入元

ジルサンダー レザースマホバッグ

一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店

kate spade new york レザーハンドバック パープル



POLENE Beri ポレーヌ ショルダーバッグ ハンドバッグ

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

baobao ブルーxグレーxダークグレー 4x7



シャネルCHANEL新品未使用保管品2022年ギフト チェーンクラッチ

※出品している商品は全て正規品、真贋済みとなります。万が一偽物だった場合は即座に返金、返品の対応をさせていただきます。

MARC JACOBS クロコ エンボス レザー



キソラ ショルダーバッグ

他にも#★ごましおショップ★ にて多数出品しているので是非ご覧ください♪

【グリーンレーベル別注】エルベシャプリエパンサーブラン



LOEWE ロエベ ゲートポケット ウォーターリリー イビザ イビサ ポシェット

同時購入であれば更にお値引きも可能です!

ルイ ヴィトン ダミエアズール ナヴィグリオ



【極美品】傳濱野 デンハマノ Yutoria ベビーピンク ショルダーバッグ

C096

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◾️商品OLD COACH オールドコーチ ショルダーバッグ グラブタンレザー 9790 ブラック 黒メンズ レディース 斜め掛け クロスボディ※保存袋、カードは撮影用のため付属しません。◾️サイズタテ 約19.5cmヨコ 約28cmマチ 約9cmショルダー約107〜116cm(調節穴5つ)平置き実寸になります。着画はご遠慮お願い致します。◾️状態 BS新品・タグ付きA未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。AB目立った傷や汚れはなくまだまだ使用可能な状態。B多少の使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけると思います。Cある程度のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していたダク分には問題ないと思います。D状態が悪く使用感の強いお品となっております。◾️カラーブラック◾️素材グラブタンレザー◾️発送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。◾️購入元一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※出品している商品は全て正規品、真贋済みとなります。万が一偽物だった場合は即座に返金、返品の対応をさせていただきます。他にも#★ごましおショップ★ にて多数出品しているので是非ご覧ください♪同時購入であれば更にお値引きも可能です!C096

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

週末限定特価☆極美品☆TILA MARCH レザー2WAYバッグ ネイビー本物良品■ルイヴィトン■モノグラム/リポーターGM■斜めがけショルダーバッグポケット多い、便利で小ぶりなショルダーバッグルイヴィトン ダミエ☆オラフ ショルダーバッグヘレンカミンスキー ラフィアショルダーバッグ 斜め掛け 茶 クロスボディ カゴ【美品】coachショルダーバッグ レガシーモリー2wayバッグ ターコイズグッチ ショルダーバッグ gg柄 カメラバッグ シグネチャー ピンク キャンバスマイケルコース トートバッグ 大きめサイズFENDI フェンディ ズッカ柄 ハンドバッグ アクセサリーポーチ 保存袋有りMARC JACOBS☆バッグ☆2way☆マークジェイコブス☆ショルダー☆袋付き