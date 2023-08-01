最新コレックション キックスクーター　キックボード 三輪車/乗り物

フリースタイル ストリート

セグウェイドリフト SEGWAY DRIFT

トリック スタント キックスクーター

キックスクーター キックボード

キックボード

三輪車子供用おもちゃ 三輪車のりもの サンシェード付き 子供用三輪車

デッキ、ウィール、 フォーク

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North Horizon Tutty Sig - Deck 28300円

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6.2×23(1箇所出荷前に付いたと思われるキズあり)

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North Signal 110x24mm - Wheels 8500円

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あと、ハンドル、クランプ、デッキテープを

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ご用意下さい。

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ヘッドセットは中古で持ってましたので

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付けておきました。

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サービス品としてお考え下さい。

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お持ちのヘッドセットでも大丈夫かと思います。

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デッキテープはスケートボード用で大丈夫かと思います。

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大きめのデッキですので

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大人の方にオススメです。

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グラインド、スライドは安定してると思います

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ストリート向けかと思います。

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バラして発送予定です。

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お願いいたします。

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bmx.

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スケボー

キックスクーター キックボード

スケートボード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

フリースタイル ストリートトリック スタント キックスクーターキックボードデッキ、ウィール、 フォークNorth Horizon Tutty Sig - Deck 28300円6.2×23(1箇所出荷前に付いたと思われるキズあり)North Thirty 30mm - Fork 11400円North Signal 110x24mm - Wheels 8500円あと、ハンドル、クランプ、デッキテープをご用意下さい。ヘッドセットは中古で持ってましたので付けておきました。サービス品としてお考え下さい。お持ちのヘッドセットでも大丈夫かと思います。デッキテープはスケートボード用で大丈夫かと思います。大きめのデッキですので大人の方にオススメです。グラインド、スライドは安定してると思いますストリート向けかと思います。バラして発送予定です。お願いいたします。bmx.スケボースケートボード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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