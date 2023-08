ランキング第1位 NORTH THE FACE デナリジャケット LABEL PURPLE ブルゾン

THE NORTH FACE PURPLE LABEL[ザ ノースフェイス パープルレーベル]のポーラテックデナリジャケット。

POLARTEC300を使用し、同系色のロゴ刺繍、袖口は筒編みの2段リブ仕様のクラシックな雰囲気。

ゆったりとしたシルエットの着心地抜群のアイテムです。

通常のデナリジャケットと違いフカフカのフリースです。

パタゴニアのレトロXジャケットのフリースのような感じです。

型式 NA2750N

THE NORTH FACE PURPLE LABEL デナリジャケット

Lサイズ

ベージュ

THE NORTH FACE STANDARDにて購入。

1シーズン着用しましたので、それなりに着用感はありますが、破れや汚れはなく綺麗な状態です。。

画像ではわかりづらいです。神経質な方でなければ大丈夫だと思います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

