品質保証 TAKUYA∞着用　Napoleon MA-1 Jacket ブルゾン

一度着ただけで着なくなってしまった為出品します。

CONTENT(素材)

・Shell(本体素材) Cotton(綿)97% Polyurethane(ポリウレタン)3%

・Lining(裏地素材) Cupra(キュプラ)100%

シルエット

肩線を落として着用するオーバーサイズシルエット

身幅や袖幅も大きめのつくりになっているので着崩した際のシルエットが特徴的なスタイルを構築します。

マテリアル

ソフトな風合いで高ドレープ感がある軽やかで伸縮性に優れた高密度サテンストレッチ素材。

スパンデックス繊維を利用した伸長回復効果のある素材で、着心地を楽しめます。

ネックと裾に採用しているリブは肉厚でありながらも素材が綿とポリエステルのため、よりオールシーズンに合います。

ディテール

フランス皇帝のナポレオンが着た軍服をモチーフにした宮廷服を思わせる装飾をMA-1タイプのブルゾンに落とし込んだ。

前見頃と袖部分の装飾テープを全て刺繍で装飾したディテールが特徴的

#UVERworld

#BECOMETREE

#TAKUYA

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

