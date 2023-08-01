ファッションデザイナー 人気モデル☆ポリスメガネＶＰＬA１２Ｊ（新品未使用） サングラス/メガネ

人気のポリスのメガネフレーム（新品未使用）です、

TOM FORD TF9257 01J サングラス M3611

型番はＮＯ．ＶＰＬA１２Ｊでデザインは変形ウエリントン系セルロイドタイプで

美品 ジュリアス タート オプティカル アンバー 薄べっこう 在庫切れ続出カラー

オシャレなデザインで枠の色はブラウンマーブル艶系です。

Rayban RB5228 新品未使用 サイズ53(1番人気のサイズ)

レンズサイズ実測５１ｍｍ（５１□１９－１４０ｍｍ）で

【ほぼ新品】DITA MANN 51サイズ ブラック

全体の横幅は（１３６ｍｍ）レンズの縦幅は（４２ｍｍ）で

GUCCI グッチ サングラス GG1047 男女兼用

アセテート系を使用しているのでとても頑丈で

オリバーピープルズ Sheldrake Sun シェルドレイク サングラス

鼻当ても付いていて掛けはずもしやすいです。

クライミー サングラス ブルーレンズ 新品未使用

テンプルもロゴを活かしたオシャレなデザインです

VARTIXサングラス VX-i-23mbm GACKT

重さは（デモレンズ込み約２１ｇ）です

N.S.H サングラス

（正規品です）

OAKLEY オークリー WIRE TAP 2.0 プリズムグレー

専用ケースお付けします

新品 レイ バン ray-ban RB3016 W0365

＊＊他にも多数出品していますのでごらんください。

2個まとめて 新品 adidas Originals メガネ メタルフレーム

（ご質問がある方はお気軽にご相談ください）

商品の情報 ブランド ポリス 商品の状態 新品、未使用

人気のポリスのメガネフレーム（新品未使用）です、型番はＮＯ．ＶＰＬA１２Ｊでデザインは変形ウエリントン系セルロイドタイプでオシャレなデザインで枠の色はブラウンマーブル艶系です。レンズサイズ実測５１ｍｍ（５１□１９－１４０ｍｍ）で全体の横幅は（１３６ｍｍ）レンズの縦幅は（４２ｍｍ）でアセテート系を使用しているのでとても頑丈で鼻当ても付いていて掛けはずもしやすいです。テンプルもロゴを活かしたオシャレなデザインです重さは（デモレンズ込み約２１ｇ）です（正規品です）専用ケースお付けします＊＊他にも多数出品していますのでごらんください。 （ご質問がある方はお気軽にご相談ください）

商品の情報 ブランド ポリス 商品の状態 新品、未使用

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