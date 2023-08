ハンサムとフェミニン両方の顔を持つエフォートレスなラップコートガウンのようにゆったり羽織れるリラックス感のあるデザイン。

上質な素材で上品さもあります。襟元のボタンで雰囲気を変えて着ることができます。

定価44000円のお品です。

◆STYLINGポイント◆

襟元のボタンでスタンドカラーに。襟を下ろして、ビックカラーコートに。チョイスするカラーでも雰囲気が変わり、モードにもエレガントにも使える大人コートです。

◆FABRICポイント◆

厳選されたピーセス(羊の綺麗な毛の部分)のみを使用し、ラム原料をブレンドしたウールメルトンです。一般的なウールに比べ、ピーセスラムの方が膨らみがあるのが特徴です。

送料無料

即購入OK

●サイズ

M

着丈… 123 cm

脇下幅… 65 cm

●カラー

カーキ

深緑

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

●状態

今期2回着用

※自宅にて保管しておりますので

完璧を求める方、

神経質な方のご購入はお控えください。

最後3枚の現状画像にてご確認頂き、了承の上お申し込みくださいませ。

●素材

毛 ウール 90%

ナイロン 10%

●配送

簡易包装にて通常1~3日程度で発送いたします。

商品をお安く提供するため、発送はコンパクトに圧縮して送らせていただきます。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

●値下げについて

単品でのお値下げは原則しておりません。

コメント中でも購入ボタンを先に押された方を優先させて頂きます。

●その他

上記を理解の上、購入をお願いします。

神経質な方は購入をお控え下さい。

●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。

#ロングコート

#ラップコート

#マキシ丈

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

