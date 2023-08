ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

ドゥロワー Drawer ロングスカート スティック ラップスカート 38



□全商品、コメントなし即購入歓迎♪

□送料無料♪匿名配送♪

◇商品説明

◇ブランド

PINK HOUSE/ピンクハウス

◇サイズ

・表記サイズ:なし

※詳細は実寸サイズで十分ご確認ください。

・平置き実寸サイズ(約cm)

ウエスト:31(総ゴム)

総丈:87

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

◇素材

画像のタグでご確認ください。

◇状態

特に目立つ汚れやダメージなどはなく、全体的にキレイな状態かと思います(^^)

◇商品について

・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。

・素人検品の為、見落としのわずかなシミ汚れ等ある場合がございます。その可能性も含めたお値段になっておりますので、多少なりとも汚れやわずかなキズなど気にされる方は ご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。

・お安くお譲りする為にコンパクトに畳んで(商品によっては圧縮して)梱包させていただきます。保管時および発送時の畳みジワはご容赦ください。

・すべて自宅保管となっておりますので、生活臭や保管臭等はご容赦ください。

・トラブル防止の為、プロフや画像のご確認をお願いいたします。不明点がありましたらご購入前にお気軽にコメントください。

※他サイトにも出品している為、

突然の削除もありますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

