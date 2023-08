☆御観覧頂き、誠に有難う御座います☆

【フォロー割引中】

・フォローして頂いている方は 500円 割引致します♪

「フォロー中です」

コメント欄にコメントして頂いた方に

500円 割引致します^_^

【まとめ買い割引中】

更に!

・1度に2点以上購入して頂いた方は 更に!500円 割引致します!

・まとめ買いして頂ける方はコメント欄に記入をお願い致します♪

ヴィンテージ古着を主に出品しております☆

#古着SHOP【RN】

その他アイテムも宜しければご覧ください^_^

----------------------------------------------------

【商品名】

!

【ポイント】

魅力的なポイントは人気の高い胸のビッグロゴです☆

グレーのカラーリングも魅力的です☆

パーカーの着心地の良さも魅力的です!

【状態】

古着です。

古着好き、ナイキ好きにぜひ着て頂きたいです!

----------------------------------------------------

【サイズ】レディースXLサイズ

【カラー】グレー

【着丈】65㎝

【肩幅】ラグラン

【身幅】54㎝

【袖丈】80㎝

【発送】

購入後1〜3日で発送致します

☆他のスウェット、パーカーもよかったらご覧下さい☆

#古着SHOP【RN】_スウェット_パーカー

#古着 #ビンテージ#90s#古着男子#古着女子

プーマ・アディダス・ ナイキ ・チャンピオン などのストリート物 スウェット パーカー ジャージ ナイロン系など出品中です

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆御観覧頂き、誠に有難う御座います☆ 【フォロー割引中】・フォローして頂いている方は 500円 割引致します♪「フォロー中です」コメント欄にコメントして頂いた方に 500円 割引致します^_^ 【まとめ買い割引中】 更に!・1度に2点以上購入して頂いた方は 更に!500円 割引致します!・まとめ買いして頂ける方はコメント欄に記入をお願い致します♪ヴィンテージ古着を主に出品しております☆#古着SHOP【RN】その他アイテムも宜しければご覧ください^_^----------------------------------------------------【商品名】ナイキ パーカー!【ポイント】 魅力的なポイントは人気の高い胸のビッグロゴです☆グレーのカラーリングも魅力的です☆パーカーの着心地の良さも魅力的です!【状態】古着です。古着好き、ナイキ好きにぜひ着て頂きたいです!----------------------------------------------------【サイズ】レディースXLサイズ 【カラー】グレー【着丈】65㎝【肩幅】ラグラン【身幅】54㎝【袖丈】80㎝【発送】購入後1〜3日で発送致します☆他のスウェット、パーカーもよかったらご覧下さい☆ #古着SHOP【RN】_スウェット_パーカー#古着 #ビンテージ#90s#古着男子#古着女子プーマ・アディダス・ ナイキ ・チャンピオン などのストリート物 スウェット パーカー ジャージ ナイロン系など出品中です

23区 綿パーカーOY ポーラージップアップ クロップ スウェットGUCCI グッチ パーカー トラ タイガー ミケーレ 花MEDVECH × thee greatest botch パーカー くまHoneyCinnamon ハニーシナモン 松本ももな コラボ パーカーSakai ほぼ新品❣️ お値下げ中‼️ハイクラスクリーニング済☆COACH☆黒☆M☆13500円TOMMY HILFIGER パーカー ワインレッド