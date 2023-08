【最新入荷】 ZOOM JUMP ズームGTジャンプ　ヨキッチ　初回カラー スニーカー

NIKE AIR ZOOM GT JUMP

ナイキ エアズーム GT ジャンプ

サイズ:27cm

カラー:Own Space

購入先:UNDEFEATED

新品未使用 タグ有り

#ヨキッチ

#ナゲッツ

#NIKE

#ナイキ

#gtjump #gtcut #gtシリーズ #gtrun #NBA #airjordan #airmax #dunk #ボーラホリック #ストバス #スラムダンク #kobe #ジョーダン #バスケットボール

カラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

